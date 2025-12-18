【最大62％オフ】「たまごっち」「塊魂」「スパロボY」初セール！ バンナム最新作、怒濤のお値引き
バンダイナムコエンターテインメントは12月18日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアにおいて、ダウンロード版ゲームのセールを開催した。
本セールでは、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」が16％オフ、「スーパーロボット大戦Y」が20％オフ、「ワンス・アポン・ア・塊魂」がMAX20％オフ、「リトルナイトメア3」が20％オフと、今年発売したばかりのタイトルが多数ラインアップされ、初セールを実施している。
そのほか、「ドラゴンボール Sparking! ZERO」が20％オフ、「ガンダムブレイカー４」が35％オフ、「ネコ・トモ」が62％オフなど、非常にお買い得に。
セール期間は2026年1月11日までなので、この機会をお見逃しなく！
●「マイニンテンドーストア」セールページはこちら
©BANDAI ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©国際映画社・つぼたしげお
©サンライズ
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
©東北新社
TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
©2024「風都探偵」製作委員会
Once Upon A KATAMARI™＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
©BANDAINAMCO Entertainment Inc.