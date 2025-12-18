【最大62％オフ】「たまごっち」「塊魂」「スパロボY」初セール！　バンナム最新作、怒濤のお値引き

文●Zenon／ASCII

　バンダイナムコエンターテインメントは12月18日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアにおいて、ダウンロード版ゲームのセールを開催した。

　本セールでは、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」16％オフ「スーパーロボット大戦Y」20％オフ「ワンス・アポン・ア・塊魂」MAX20％オフ「リトルナイトメア3」20％オフと、今年発売したばかりのタイトルが多数ラインアップされ、初セールを実施している。

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」

「スーパーロボット大戦Y」

「ワンス・アポン・ア・塊魂」

「リトルナイトメア3」

　そのほか、「ドラゴンボール Sparking! ZERO」20％オフ「ガンダムブレイカー４」35％オフ「ネコ・トモ」62％オフなど、非常にお買い得に。

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

「ガンダムブレイカー４」

「ネコ・トモ」

　セール期間は2026年1月11日までなので、この機会をお見逃しなく！

●「マイニンテンドーストア」セールページはこちら

