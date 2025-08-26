バンダイナムコエンターテインメントは8月25日、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）に出展すると発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～9月28日まで。

TGS2025では、バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール6）にて最新ゲームタイトルを出展。また、ファミリーゲームパーク（イベントホール）での試遊台出展や、アソビストア出張所（ホール9）ではグッズ販売も予定している。

■バンダイナムコエンターテインメントブース（幕張メッセ ホール6）：出展タイトル

『リトルナイトメア3』

『デジモンストーリー タイムストレンジャー』

『CODE VEIN II』

『ワンス・アポン・ア・塊魂』

■ファミリーゲームパーク（幕張メッセイベントホール）：出展タイトル

『みんなのGOLF WORLD』

『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition』

「東京ゲームショウ2025」開催概要

会期︓

2025年9月25日：ビジネスデイ 10時～17時

2025年9月26日：ビジネスデイ 10時～17時

2025年9月27日：一般公開日 9時30分～17時

2025年9月28日：一般公開日 9時30分～16時30分

会場：幕張メッセ 1～11ホール／国際会議場／イベントホール

バンダイナムコエンターテインメント出展ブース位置：

・バンダイナムコエンターテインメントブース：幕張メッセ ホール6

・ファミリーゲームパーク バンダイナムコエンターテインメントブース：幕張メッセ イベントホール

・バンダイナムコエンターテインメント アソビストア出張所：幕張メッセ ホール9

「東京ゲームショウ2025」オフィシャルサイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

「バンダイナムコエンターテインメント TGS2025特設サイト」公開

情報解禁にあわせて「バンダイナムコエンターテインメント TGS2025特設サイト」も公開。今後、「TGS2025」関連配信番組などの情報を公開していくという。続報については、特設サイトまたは「バンダイナムコエンターテインメント 家庭用ゲーム公式X（@bandainamco_cs）」にて告知するとのことなので、楽しみにしよう。

「バンダイナムコエンターテインメント TGS2025特設サイト」：https://tgs2025.bandainamcoent.co.jp

「バンダイナムコエンターテインメント 家庭用ゲーム公式X」：https://x.com/bandainamco_cs

バンダイナムコエンターテインメントブース出展内容を紹介

幕張メッセ ホール6にて出展するバンダイナムコエンターテインメントブースでは、今後発売予定の最新家庭用ゲーム4タイトルを出展。最新ゲームの試遊や、フォトスポット撮影体験など、さまざまなコンテンツを楽しめる。

【リトルナイトメア3】

■試遊内容

「リトルナイトメア」シリーズ最新作『リトルナイトメア3』が日本初出展。不気味な廃遊園地を舞台にしたステージ「カルネヴァーレ」の世界観の中で、発売前の本作をいち早く試遊できる。

※一般公開日（2025年9月27日～28日）における『リトルナイトメア3』の試遊体験には、イベント当日にブースにて配布される「整理券」が必要となります。「整理券」に関する詳細は後日公開いたしますので、続報をお待ちください。

■試遊ノベルティ & フリー配布ノベルティ

●オリジナルホログラムステッカー：試遊をした人全員にプレゼント

●オリジナルサンバイザー：ブースへ来場した人にプレゼント

ブース付近ではロゥとアローンのサンバイザーを配布。ロゥとアローンになりきったらあなたも「ノーウェア」の世界の一員……。

※お一人様1個限りです。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■予約キャンペーン

『リトルナイトメア3』の対象商品を予約した人限定で、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを会場で実施。

【開催期間】2025年9月27日～9月28日

【開催場所】バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール6） 『リトルナイトメア3』エリア内予約カウンター

【賞品】

A賞：オリジナルトートバッグ

B賞：オリジナルフォンタブ

C賞：オリジナルアクリルキーホルダー

【抽選回数】

●アソビストア（ASOBI STORE）にて超特装版を予約した人：3回

●デジタルストアにてデジタルデラックスエディションを予約した人：2回

●そのほかの販売店、デジタルストアで予約した人：1回

※複数のエディションをご予約いただいた場合でも、キャンペーンへの参加はお一人様1回までとなります。ご予約件数にかかわらず、お一人様あたりの最大抽選回数は3回までとなります。

※日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます。

※画像はイメージです。

※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

※本キャンペーンは別のイベントでも実施する可能性があります。

※プレゼントは予告なく後日配布、販売する場合があります。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄をお選びいただけません。

■フォトスポット

『リトルナイトメア3』で初めのステージの住人であるモンスターベイビーがあなたをお出迎え。壁からのぞく彼女の視線にくれぐれも見つからないように……。

■コスプレイヤー登壇情報

TGS2025にロゥとアローンが登場。新しい主人公であるふたりと悪夢に立ち向かおう。