Francfranc、2025年製ハンディファンを自主回収　発熱や動作不良のおそれ

インテリア雑貨ブランドのFrancfranc（フランフラン）は10月23日、2025年3月から6月まで販売していた「フレ スマートハンディファン（2025年製）」の一部製品に不具合が見つかったとして自主回収を発表した。充電用ICチップに不具合があり、動作不良や発熱が生じる可能性があるという。安全性に関しては、内蔵のリチウムイオン電池に影響はないと説明している。

対象となるのは、製造ロット番号「F250404」「F250505」「F250606」「F251212」「F252020」「F252121」「F252222」「B250505」「B250606」「B250707」「B250808」の計11種。2024年製のハンディファンは回収対象外となる。

同社では対象商品を持つ利用者に使用を中止するよう呼びかけ、専用サイトから回収申し込みをするよう案内している。申し込み後に回収キットが送られ、商品回収の確認後は代金相当のQUOカードが送付される。

Francfrancは「お客様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、品質管理体制の強化と再発防止に努める」とコメントしている。



【問い合わせ専用フリーダイヤル】

フリーダイヤル ：0120-23-0255

受付時間 ：10:00～20:00（土日祝日含む）