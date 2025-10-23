OpenAI「Sora」過剰なコンテンツ審査を低減へ

OpenAIの動画生成アプリ「Sora」が、次の大型アップデートに向けて動いている。Soraの開発を率いるBill Pebbles氏は10月23日に、公式Xでアプリの新機能と今後の展開を明らかにした。

まずは「キャラクター・カメオ」機能の追加だ。ユーザーは自分の犬やモルモット、ぬいぐるみなど、身の回りのあらゆるものをSora動画内に登場させることができるようになるという。さらに、Soraで生成したキャラクターをそのままカメオ化し、別の動画に登場させることも可能になる。

次に、動画編集機能も搭載される。最初は複数のクリップをつなぎ合わせる「スティッチ」機能から始まり、今後さらに高度な編集ツールを順次追加予定だ。

最後はソーシャル機能の強化だ。これまでのグローバルなフィードに加え、大学や企業、スポーツクラブなど特定のコミュニティ単位でSoraを共有・利用できる「チャンネル」構想が進行中だという。

さらに、品質面の改善も進めている。Pebbles氏は「最近、フィードの品質が静かに向上しており、さらなる改善が近く予定されている」と述べ、過剰なコンテンツ審査を減らす取り組みや、アプリ全体の動作速度向上にも取り組んでいると明かした。

Android版Soraについても「まもなく登場する」と言及し、リリースが近いことを示唆した。