ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が10月2日に発売したPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」。フォトモードも搭載されており、「どこを切り取ってもキレイ」「撮影する手が止まらなくてストーリー進まない」など、ビジュアル面での評価がとくに高い。

しかし、美しいビジュアルを眺めようとカメラを回し「酔った」という声、「ツシマの時より酔う」「画面揺れオフりたい」など、一部のユーザーからは“画面酔い”で満足に遊べない声が寄せられている。本稿では、少しでも画面酔いに有効な設定を紹介していこう。

●カメラの揺れは「ゼロ」推奨

まず真っ先にチェックしてほしいのが「カメラの揺れ」の項目だ。「え、そんな設定どこにあった？」という人もいるだろう。答えは「設定」＞「操作方法」＞「カメラの揺れ」で0～100の値を設定できる。

ここの項目を「0」にすると、ダッシュ時の画面揺れがピタリと止まって非常に快適になる。筆者は乗馬時もそうだが、徒歩のダッシュ時に上下へ揺れるのが気になっていた。

●グラフィックモードは「パフォーマンス優先」に

美しい画面で遊びたいのはやまやまだが、ノーマルPS5の場合どうしてもカメラを回した際にカクつく感じがあった（※）。グラフィックモードを「画質優先」から「パフォーマンス優先」にすると、目に見えるほど滑らかになる。酔い対策としてはこれも重要なポイントだろう。

※PS5 Proであれば恐らく問題なし

その他はお好みで！

基本的な酔い対策は上記の2つが大きなポイント。ほかにも便利な設定がいろいろあるので、一度設定画面をチェックしてみることをオススメする。

遠くの景色を見ることが多いため比較的酔いにくい設計ではあるが、それでも酔うときは酔う。ぜひ、自分に合った設定を見つけて、快適に「ゴースト・オブ・ヨウテイ」の世界を旅してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.