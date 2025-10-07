カプコンより発売中の「モンスターハンターワイルズ」において、ソロプレイの助けとなるNPC「サポートハンター」。そのなかの1人が、いま一部のハンターの間で話題になっているので紹介したい。

そのサポートハンターとは、9月29日に配信された無料タイトルアップデート第3弾で追加された狩猟笛使い「カイ」。何が話題かというと「ボイスが迫真すぎる」とのこと。

ハンター（プレイヤー）に危険が迫っているとき、サポハンはそれぞれの性格に合ったボイスで教えてくれる。ストーリーに絡むハンマー使いのオリヴィアだと「危ない、避けろ！」など。

新サポハンのカイの場合、迫真の絶叫ボイスで「来ます！ 避けて！」「まずい、退避です！」と教えてくれるので、それがハンターたちの耳にとまり、「何事かと思った」「迫真すぎて草」「驚きのあまり止まって乙ったｗ」「あのクソデカボイスで窮地を救われたわ」「ジン・ダハド戦にカイがいれば初見殺しされなかった説」など話題になっているようだ。

加えて、狩猟笛使いということで能力もサポート向き。狩猟がにぎやかで楽しくなる「おもしれー男」扱いされつつ、サポハン選びの定番になっているようだ。

ただ、狩猟中は顔を見る機会がなく、ストーリーにも絡まないので「カイって誰？」という人も多いだろう。サポハン追加は第3弾からだが、拠点にはリリース当初からいたらしい。会えるかどうかはランダムで、どこかに座っていることが多い印象だ。

迫真のクソデカボイスで危険を知らせてくれるカイ。まだ知らなかった人は、一度狩猟に呼んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。