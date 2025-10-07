ゲーム  >  「モンハンワイルズ」新サポートハンターの「カイ」が話題　迫真のクソデカボイスでハンターの窮地を救いまくる

「モンハンワイルズ」新サポートハンターの「カイ」が話題　迫真のクソデカボイスでハンターの窮地を救いまくる

2025年10月07日 12時10分更新

文● Zenon／ASCII

いま話題の人「カイ」くん

　カプコンより発売中の「モンスターハンターワイルズ」において、ソロプレイの助けとなるNPC「サポートハンター」。そのなかの1人が、いま一部のハンターの間で話題になっているので紹介したい。

　そのサポートハンターとは、9月29日に配信された無料タイトルアップデート第3弾で追加された狩猟笛使い「カイ」。何が話題かというと「ボイスが迫真すぎる」とのこと。

　ハンター（プレイヤー）に危険が迫っているとき、サポハンはそれぞれの性格に合ったボイスで教えてくれる。ストーリーに絡むハンマー使いのオリヴィアだと「危ない、避けろ！」など。

ヘビィボウガン使いのロッソは「なぁ、まずくないか？」と、危機感をあおるにはのんびりという印象

　新サポハンのカイの場合、迫真の絶叫ボイスで「来ます！ 避けて！」「まずい、退避です！」と教えてくれるので、それがハンターたちの耳にとまり、「何事かと思った」「迫真すぎて草」「驚きのあまり止まって乙ったｗ」「あのクソデカボイスで窮地を救われたわ」「ジン・ダハド戦にカイがいれば初見殺しされなかった説」など話題になっているようだ。

印象的には字面以上に迫真。「き゛ま゛す゛！ よ゛け゛て゛ぇ゛ぇ゛ぇ゛!!」くらいの感じ

　加えて、狩猟笛使いということで能力もサポート向き。狩猟がにぎやかで楽しくなる「おもしれー男」扱いされつつ、サポハン選びの定番になっているようだ。

連れていくサポートハンターは設定から選択可能。その際の紹介文によるとカイくんは「冷静な目と心を持ち、状況判断に優れる」とのこと。あと偏食気味だそうな

　ただ、狩猟中は顔を見る機会がなく、ストーリーにも絡まないので「カイって誰？」という人も多いだろう。サポハン追加は第3弾からだが、拠点にはリリース当初からいたらしい。会えるかどうかはランダムで、どこかに座っていることが多い印象だ。

フォトモードでカメラを向けていると、笑顔で手を振ってくれる。イケメンかよっ

　迫真のクソデカボイスで危険を知らせてくれるカイ。まだ知らなかった人は、一度狩猟に呼んでみてはいかがだろうか。

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

■関連サイト

