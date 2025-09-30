「モンハンワイルズ」オメガ戦で不具合 敵視を取ると「挑戦者」が外れてしまう
2025年09月30日 12時15分更新
カプコンは9月29日、「モンスターハンターワイルズ」にて、「オメガ・プラネテス」戦で「敵視」を取った場合、挑戦者などの一部スキル効果が切れる不具合が発生していることを告知した。
「敵視」とは、オメガの頭部を攻撃することで自身にヘイトを向けて攻撃を集中させる状態。「挑戦者」はモンスターが怒っている間、攻撃力と会心率が上昇するスキルだ。火力を盛れるスキルだけに、常時採用しているハンターも多い。
そのほかにもオメガがエリア移動できなくなる不具合なども確認。現在修正対応中で、近日中に修正パッチを配信する。具体的な日時はまだ不明だ。
■確認されている主な不具合（2025年9月29日時点）
●「サポート窓口」の「追加コンテンツ」で、コスメティックDLCパスのテキストが正しく表示されない（PS5のみ）
●オメガ・プラネテスの敵視を取ると挑戦者など一部のスキル効果が切れてしまう
●オメガ・プラネテスに特定の条件で乗り攻撃を行うとオメガ・プラネテスもしくはセクレトがエリア移動できなくなり討伐不可能になってしまう場合がある
●ラギアクルスを狩猟していない進行状態でも竜谷の跡地にラギアクルスが出現してしまう
●オメガ・プラネテスのロケットパンチの表示が消えずに残ってしまう場合がある
●サボテンダーなど環境生物が出現していない状態でもアイコンフィルターのリストに表示されてしまう場合がある
・不具合情報はこちら
https://www.monsterhunter.com/support/wilds/ja-jp/faq/detail/060
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
