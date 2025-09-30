「モンハンワイルズ」最安値更新！ 「Steamオータムセール」10月7日まで
2025年09月30日 15時10分更新
PCプラットフォーム「Steam」にて、多数のダウンロードソフトが大幅値引きされる「Steamオータムセール」が開催。期間は9月30日～10月7日2時までとなる。
今回のセールでは、無料タイトルアップデート第3弾で「FF14」とコラボし大変な盛り上がりを見せている「モンスターハンターワイルズ」が6293円（30％オフ）と最安値を更新。売上ランキングでも再び上位につけており、買い時のタイミングだ。
そのほか、ハリーポッターの世界観を自由に飛び回れる「ホグワーツ・レガシー」もさらにお安く1755円（80％オフ）で登場。先日追加DLCが配信された「アサシン クリード シャドウズ」は5874円（40％オフ）、あと1ターンの中毒性で世界中に睡眠不足ゲーマーを量産した「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」も6160円（30％オフ）とお買い得に。
1000円以下のラインアップで挙げるなら、デッキ構築型ローグライクゲームの名作「Slay the Spire」が700円（70％オフ）、時を駆ける伝説のRPG「クロノ・トリガー」が990円（50％オフ）、ゾンビのあふれた終末世界で生存者を導く「Deadly Days」がなんと97円（92％オフ）となっている。
「いつかやろう」と思っていた大作から懐かしい往年の名作、安いからこそ気軽に手を出せるインディーゲームなど、多数の作品がセールに。ぜひこの機会にSteamをのぞき、「積みゲー」を増やしてみてはいかがだろうか。
