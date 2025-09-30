PCプラットフォーム「Steam」にて、多数のダウンロードソフトが大幅値引きされる「Steamオータムセール」が開催。期間は9月30日～10月7日2時までとなる。

今回のセールでは、無料タイトルアップデート第3弾で「FF14」とコラボし大変な盛り上がりを見せている「モンスターハンターワイルズ」が 6293円（30％オフ） と最安値を更新。売上ランキングでも再び上位につけており、買い時のタイミングだ。

そのほか、ハリーポッターの世界観を自由に飛び回れる「ホグワーツ・レガシー」もさらにお安く 1755円（80％オフ） で登場。先日追加DLCが配信された「アサシン クリード シャドウズ」は 5874円（40％オフ） 、あと1ターンの中毒性で世界中に睡眠不足ゲーマーを量産した「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」も 6160円（30％オフ） とお買い得に。

1000円以下のラインアップで挙げるなら、デッキ構築型ローグライクゲームの名作「Slay the Spire」が 700円（70％オフ） 、時を駆ける伝説のRPG「クロノ・トリガー」が 990円（50％オフ） 、ゾンビのあふれた終末世界で生存者を導く「Deadly Days」がなんと 97円（92％オフ） となっている。

「いつかやろう」と思っていた大作から懐かしい往年の名作、安いからこそ気軽に手を出せるインディーゲームなど、多数の作品がセールに。ぜひこの機会にSteamをのぞき、「積みゲー」を増やしてみてはいかがだろうか。