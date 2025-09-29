カプコンは9月29日、「オメガ・プラネテス討伐解説動画」を公開した。本日の無料タイトルアップデート第3弾で追加される「ファイナルファンタジーXIV」とのコラボレーションモンスターだ。

東京ゲームショウ2025では先行試遊体験ができ、多くのインフルエンサーがプレイし、「強すぎぃ！」「面白いぞ」など話題を呼んでいた。公式の動画では独自ギミックを解説しているので全ハンター必見の内容となっている。

まずマルチプレイで挑む場合、プレイヤー間の協力が重要とのこと。頭部に一定ダメージを与えると「敵視」され、苛烈な攻撃が集中する。ランスやガンランスなど、ガード持ちの人が頭部を受け持つといいだろう。

コラボ要素「ピクトマンサーの証」により、アイテムスライダーから「絵画魔法」が使えるように。「ピクトポンポン」「ピクトウィング」「モーグリストリーム」3種の魔法を順番に繰り出せる。ダメージ量がバカにならないので、積極的に使いたい。

最も押さえておきたいのがオメガの攻撃を防ぐ「防御障壁」だ。発動方法は「頭部の傷口を破壊」「スリンガー弾を撃つ」こと。

とくに大技「デルタアタック」は、チャージ時間中に戦う「ネルスキュラ・クローン」を倒して発生させる強力な防御障壁でないと防げない。罠などを活用し、急いで討伐しよう。

また、通常のコラボクエストだけでなく、超高難度クエスト「零式オメガ・プラネテス検証戦」も同日より配信。ハンターランク100以上で挑戦可能で、マルチプレイ推奨の強さとのこと。特別な防具素材が手に入るので、猛者はぜひ挑戦しよう。

・「モンハンワイルズ」コラボ特設サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/

・「FF14」コラボ特設サイト

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/monsterhunterwilds/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO