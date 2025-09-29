「モンハンワイルズ」オメガ、独自ギミック判明 デルタアタックは「防御障壁」で防げ！
2025年09月29日 11時00分更新
カプコンは9月29日、「オメガ・プラネテス討伐解説動画」を公開した。本日の無料タイトルアップデート第3弾で追加される「ファイナルファンタジーXIV」とのコラボレーションモンスターだ。
東京ゲームショウ2025では先行試遊体験ができ、多くのインフルエンサーがプレイし、「強すぎぃ！」「面白いぞ」など話題を呼んでいた。公式の動画では独自ギミックを解説しているので全ハンター必見の内容となっている。
まずマルチプレイで挑む場合、プレイヤー間の協力が重要とのこと。頭部に一定ダメージを与えると「敵視」され、苛烈な攻撃が集中する。ランスやガンランスなど、ガード持ちの人が頭部を受け持つといいだろう。
コラボ要素「ピクトマンサーの証」により、アイテムスライダーから「絵画魔法」が使えるように。「ピクトポンポン」「ピクトウィング」「モーグリストリーム」3種の魔法を順番に繰り出せる。ダメージ量がバカにならないので、積極的に使いたい。
最も押さえておきたいのがオメガの攻撃を防ぐ「防御障壁」だ。発動方法は「頭部の傷口を破壊」「スリンガー弾を撃つ」こと。
とくに大技「デルタアタック」は、チャージ時間中に戦う「ネルスキュラ・クローン」を倒して発生させる強力な防御障壁でないと防げない。罠などを活用し、急いで討伐しよう。
また、通常のコラボクエストだけでなく、超高難度クエスト「零式オメガ・プラネテス検証戦」も同日より配信。ハンターランク100以上で挑戦可能で、マルチプレイ推奨の強さとのこと。特別な防具素材が手に入るので、猛者はぜひ挑戦しよう。
・「モンハンワイルズ」コラボ特設サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/
・「FF14」コラボ特設サイト
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/monsterhunterwilds/
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
ASCII.jpの最新情報を購読しよう