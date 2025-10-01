カプコンは10月1日、「モンスターハンターワイルズ」にて、「オメガ・プラネテス」戦で「敵視」を取った場合、挑戦者などの一部スキル効果が切れる不具合などを修正するパッチ「Ver.1.030.01.00」を配信した。

ユーザーからは「修正ありがとうございます！」「対応はやっ」「開発陣の過労が気になる」「これで回線落ちの心配なくオメガいけるぞー」と、修正パッチの準備が早いことに驚きの声があがっている。

そのほか、「弓の一部の溜め行動中にビン装填を行った際、装填されない場合がある」という不具合も新たに発見され、修正項目に加わっていた。

確認されている不具合の中では、PS5版の「サポート窓口」における「追加コンテンツ」で、コスメティックDLCパスのテキストが正しく表示されない不具合だけ、修正待ちとなる模様。

■Ver.1.030.01.00で修正予定の不具合 ●オメガ・プラネテスの敵視を取ると挑戦者など一部のスキル効果が切れてしまう

●オメガ・プラネテスに特定の条件で乗り攻撃を行うとオメガ・プラネテスもしくはセクレトがエリア移動できなくなり討伐不可能になってしまう場合がある

●ラギアクルスを狩猟していない進行状態でも竜谷の跡地にラギアクルスが出現してしまう

●オメガ・プラネテスのロケットパンチの表示が消えずに残ってしまう場合がある

●サボテンダーなど環境生物が出現していない状態でもアイコンフィルターのリストに表示されてしまう場合がある

●弓の一部の溜め行動中にビン装填を行った際、装填されない場合がある

・不具合情報はこちら

https://www.monsterhunter.com/support/wilds/ja-jp/faq/detail/060

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

