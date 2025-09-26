カプコンは9月24日、「モンスターハンターワイルズ」無料アップデート第3弾（9月末配信予定）の続報をオンライン番組「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」にて公開した。

アップデート第3弾を9月29日に配信すること、「ファイナルファンタジーXIV」とのコラボとして追加モンスター「オメガ・プラネテス」が登場すること、「暗黒騎士」「ピクトマンサー」のジョブを模した装備と特殊アクションが実装されることなどが発表された。

「オメガ」戦はなかなかギミック要素満載で、新鮮な狩猟になりそうだと話題を呼んでいる。

また、サプライズとして無料タイトルアップデート第4弾の情報もチラ見せ。追加モンスターとして、古龍種の「巨戟龍 ゴグマジオス」が実装される。

ゴグマジオスは2014年に発売されたニンテンドー3DS版「モンスターハンター4G」で初登場した超大型モンスター。非常にタフなうえ、体表にまとわりつく重油をまきちらして爆撃し、数多くのハンターを葬った「みんなのトラウマ」と呼べる強さを誇る。

この発表を受けたユーザーからは「ゴグマジオス実装マジ!?」「なにげにワイルズ初の古龍か」「かつて俺を引退に追いやった元凶が復活だと…」「悲報）ヌ・エグドラさん頂点の座を脅かされる」と大興奮の様相を呈している。

無料タイトルアップデート第4弾は2025年12月配信予定。まずは9月29日に配信される第3弾のアップデートを楽しみつつ、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

