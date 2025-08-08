バンダイナムコエンターテインメントは8月8日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、ストーリーイベント「SDガンダム外伝 ジークジオン編 ラクロアの勇者」を開催。また、新ユニットが追加されたピックアップガシャも開催中だ。

ストーリーイベント「SDガンダム外伝 ジークジオン編 ラクロアの勇者」開催中！

ストーリーイベント「SDガンダム外伝 ジークジオン編 ラクロアの勇者」を開催中。今回のイベントでは、ボスバトルをクリアすることで、カードダスを引けるカードダスコインを獲得できる。

カードダスをコレクションすると豪華アイテムを入手できるため、どんどんコレクションしていこう。開催期間は、2025年8月31日11時59分（予定）まで。

今なら期間限定でほかのストーリーイベントとは異なる特別なサウンドが流れる。ぜひストーリーイベント中はBGMをオンにして楽しもう。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。

「モンスターブラックドラゴン(EX)」など期間限定ユニット＆キャラクターがピックアップガシャに登場！

期間限定URユニット「モンスターブラックドラゴン(EX)」／URキャラクター「モンスターブラックドラゴン」がピックアップガシャで登場。

そのほか、URユニット「劉備ユニコーンガンダム(EX)」／URキャラクター「劉備ユニコーンガンダム」やURサポーター「騎士アムロ&天馬ホワイトベース」などが登場している。開催期間は、2025年8月31日11時59分（予定）まで。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

▼LINKED UNITとLINKED CHARACTERについて▼ 「SDガンダム外伝 ジークジオン編」シリーズや「SDガンダムワールド」シリーズから登場するユニットは、LINKED UNITとして登場。LINKED UNITは専用のキャラクター、LINKED CHARACTERとセットで登場する特別なユニット。 また、LINKEDUNITを編成すると固定の組みあわせとして自動編成され、LINKED CHARACTERから変更することはできない。 ※LINKED UNITを解体すると、対応するLINKED CHARACTERも同時に消失します。

※LINKED UNITを限界突破の素材として使用した場合、対応するLINKED CHARACTERも同時に消失します。

※LINKED UNITとLINKED CHARACTERはそれぞれ別々にLVが設定されています。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。