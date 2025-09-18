白／黒に飽きたらコレ！ 連結一体型ファンを搭載したNZXT×ドスパラのコラボPCケース：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、NZXTのピラーレスPCケース「H6 Flow RGB MINT」です。

H6 Flow RGB MINTは、NZXTの人気ピラーレスPCケース「H6 Flow RGB」をベースに、ドスパラとのコラボで特別仕様に仕上げた限定モデルです。筐体サイズは287（W）×435（H）×415（D）mmで、ATX、Micro ATX、Mini-ITXの各マザーボードに対応します。

外装はNZXT初となるミントカラーを採用し、内装はホワイトとのツートン仕上げとなっています。

搭載可能なファン数は、天面に120mm×3または140mm×2、側面に120mm×3、底面に140mm×2、背面に120mm×2となっています。このうち側面・底面・背面には標準でケースファンを装備し、さらに側面と底面にはNZXTの連結一体型ファン「F360 RGB Core」と「F280 RGB Core」を採用しています。

水冷ラジエーターは、天面に最大360mm、背面に最大120mmまで対応しています。

搭載可能なビデオカードは最大365mm、CPUクーラーは高さ163mmまで対応。内部ストレージは2.5インチベイ×2と3.5インチベイ×1を備えています。

フロント入出力パネルは筐体前面下部に配置され、USB Type-C（3.2 Gen2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、ヘッドセット端子、電源ボタンを備えています。

前川さんによると、ドスパラコラボモデル「H6 Flow RGB MINT」は、6基のケースファンを標準搭載する高い冷却性能が特徴とのこと（ベースモデルのH6 Flow RGBは標準で側面120mmファン×3のみ）。さらに、NZXTの連結一体型ファンを採用しているため見た目も美しく、価格面でもコストパフォーマンスに優れているといえます。

ケースファンはあらかじめ連結した状態で配線しているため、組み立て時の配線作業もスムーズ。さらに、NZXTの水冷CPUクーラーなどを追加する場合は、「NZXT RGB & ファンコントローラー」で一括管理するのがオススメだといいます。

フロント入出力パネルの位置から机上での利用を想定していますが、奥行きがコンパクトなためデスクにも置きやすいサイズ感です。白や黒のPCケースに飽きた人は、爽やかなミントグリーンを選んでみてはいかがでしょうか。

そのほか、新製品としてドスパラセレクトのPCケース「XR PASTEL」シリーズに合わせた電源延長ケーブルに、新色「PASTEL GRAY」を追加し、ラインアップがさらに充実しました。これらの電源延長ケーブルは、今回の紹介したモデル「H6 Flow RGB MINT」と組み合わせても相性が良さそうです。

また、LED搭載CPUクーラーの実機を展示したMONTECHのコーナーも見られました。MONTECH製品に興味がある人は、ぜひ立ち寄ってみてください！