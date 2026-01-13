予算を抑えて自作PCを組むなら選びたい！Dr.MOS搭載でB860チップセットのATXマザーボード：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ASRockのマザーボード「ASRock B860 Pro-A WiFi ドスパラ限定モデル」（以下、B860 Pro-A WiFi）です。

B860 Pro-A WiFiは、安定性・耐久性・効率性を重視した設計で、コスパに優れたASRockのPRO-Aシリーズマザーボードのドスパラ限定販売モデルです。搭載チップセットはIntel B860で、CPUソケットはLGA1851。Intel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）に対応します。フォームファクターはATXです。

手頃な価格が魅力のマザーボードですが、押さえるべきポイントはしっかり押さえています。パワーステージは10＋1＋1＋1構成で、高効率なDr.MOSを採用。ヒートシンクを標準装備したM.2スロットやWi-Fi対応など、ユーザーが求める機能を一通り備えています。

メモリースロットは4基構成で最大容量256GB。メモリー最大速度はDDR5-8666+（OC）まで対応します。

拡張スロットは、PCIe 5.0x16スロットとPCIe 4.0x16スロット（x4動作）を備えます。ストレージ用のM.2スロットは、PCIe 5.0 x4、PCIe 4.0 x4が2基。SATA 6Gポートは4基搭載します。

バックパネル側のインターフェースは、USB 2.0 Type-A×2基、USB 3.2 Gen1 Type-A×6基、USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1基、HDMI、DisplayPort、2.5Gbps LAN、Wi-Fi／Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力を備えています。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3をサポートします。

フロント側インターフェース用のピンヘッダーには、USB Type-A（2.0）×4基、USB Type-A（3.2 Gen1）×2基、USB Type-C（3.2 Gen1）×1基を備えます。

前川さんによると、Dr.MOSを搭載するB860チップセットのATXマザーボードの中では、B860 Pro-A WiFiは最安値クラスではないかとのこと。メモリーなど一部のPCパーツの価格高騰が著しい昨今とあって、予算を抑えたい場合にオススメのマザーボードだといいます。安価なだけでなく、基本スペックがしっかりしている点も魅力だと話していました。

マザーボード全体が黒系のデザインでLED装飾などもないので、光らないPCを組みたい人にもオススメです。

キャンペーン情報とパソコンの納期について

そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では「ドスパラ半期決算」として、最大5万円分の豪華景品が当たるキャンペーンを実施中です。期間中に合計5000円以上購入してエントリーすると、抽選で600人に最大5万円分の豪華景品が当たります。

キャンペーン期間は1月30日10時59分まで。詳しくはキャンペーン特設サイトを確認してください。なお、対象はドスパラ会員のみとなっているので、まだ登録していない場合は、この機会にどうぞ！

加えて、GALLERIAシリーズや自作パソコン組立代行の納期についても聞いてみました。やはり現在は通常より時間がかかっているようです。ただし、GALLERIAシリーズの納期は日々変動しているようなので、最新情報はドスパラ公式サイトを確認してください。「今すぐゲーミングPCがほしい！」という場合は、店頭在庫の即納モデルも検討してみてはいかがでしょうか？

また、店頭で見積もりを作成した場合、これまでは見積もり価格が1週間保証されていましたが、PCパーツ価格が日々大きく変動している昨今の状況を受け、現在は見積もりの有効期間が当日限りとなっています。これから注文を考えている人は、この点にも留意しておきましょう。