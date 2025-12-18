このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第187回

水冷CPUクーラー「DT360 ARGB BLACK」がオススメ!!

マグネット着脱式の液晶ディスプレーを搭載した水冷CPUクーラーが数量限定の特価で販売中：ドスパラ大阪・なんば店

2025年12月18日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
DT360 ARGB BLACK

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、CPSの水冷CPUクーラー「DT360 ARGB BLACK」です。

ドスパラ大阪・なんば店

ドスパラ大阪・なんば店

ドスパラ大阪・なんば店

スタッフの前川莉央さん

DT360 ARGB BLACK

CPSの水冷CPUクーラー「DT360 ARGB BLACK」がオススメ

　DT360 ARGB BLACKは、水冷ヘッド部分にマグネット着脱式の3.4型IPS液晶ディスプレーを搭載した360mm水冷CPUクーラーです。

　液晶ディスプレーのスペックは、解像度480×480ドットで、リフレッシュレートは60Hzに対応。システム情報やアニメーション、壁紙などを表示でき、ディスプレー部分はマグネット着脱式で水冷ヘッドに固定する設計です。

DT360 ARGB BLACK

ファンのRGB LEDは円周の淵が光るタイプ。強力なファンです

　水冷ヘッド部分の主な仕様は、サイズが82×80×62mm、ポンプ回転数が2600RPM±10%、ノイズが最大15dB(A)です。搭載ファンの主な仕様は、寸法が120×120×28mm、回転数が600〜3000RPM±10%、風量が83CFM、静圧が5.7mmH₂O、ノイズが15〜33.1dB(A)となっています。

　チューブ長は400mm。対応CPUソケットはLGA 115X/1200/1700/1851、Socket AM4/AM5です。

DT360 ARGB BLACK

店頭価格は2万2980円。CPSのeスポーツ大会スポンサー就任を記念したキャンペーン価格です

　前川さんによると、ドスパラ大阪・なんば店ではCPS製CPUクーラーの取り扱いを最近始めたとのこと。DT360 ARGB BLACKは、eスポーツ大会「第3回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」のスポンサーにCPSが就任したことを記念し、特別価格で販売されたモデル。ほかのショップでの一般販売（12月12日から）に先がけて、ドスパラでは独占先行販売（12月5日から）を実施したそうです。

　前川さんは、DT360 ARGB BLACKが標準搭載するファンの静圧の高さに注目しており、冷却性能に優れていると話しました。

　この冷却性能に液晶ディスプレーまで付いて、現在のキャンペーン価格はかなりお得ですね。数量限定のキャンペーン価格とのことなので、お早めに！

メモリー購入制限のご案内

メモリー 高騰

メモリー価格高騰の影響で、購入数を制限しています

　そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では、メモリー価格高騰にともなう商品在庫不足のため、メモリーの購入数を制限しています。1人あたり1日最大でメモリー4枚まで（2枚キット製品の場合は2パッケージまで）。購入の際はご注意ください。

■関連サイト

【取材協力】

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
関連サイト