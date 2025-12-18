西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第187回
水冷CPUクーラー「DT360 ARGB BLACK」がオススメ!!
マグネット着脱式の液晶ディスプレーを搭載した水冷CPUクーラーが数量限定の特価で販売中：ドスパラ大阪・なんば店
2025年12月18日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、CPSの水冷CPUクーラー「DT360 ARGB BLACK」です。
DT360 ARGB BLACKは、水冷ヘッド部分にマグネット着脱式の3.4型IPS液晶ディスプレーを搭載した360mm水冷CPUクーラーです。
液晶ディスプレーのスペックは、解像度480×480ドットで、リフレッシュレートは60Hzに対応。システム情報やアニメーション、壁紙などを表示でき、ディスプレー部分はマグネット着脱式で水冷ヘッドに固定する設計です。
水冷ヘッド部分の主な仕様は、サイズが82×80×62mm、ポンプ回転数が2600RPM±10%、ノイズが最大15dB(A)です。搭載ファンの主な仕様は、寸法が120×120×28mm、回転数が600〜3000RPM±10%、風量が83CFM、静圧が5.7mmH₂O、ノイズが15〜33.1dB(A)となっています。
チューブ長は400mm。対応CPUソケットはLGA 115X/1200/1700/1851、Socket AM4/AM5です。
前川さんによると、ドスパラ大阪・なんば店ではCPS製CPUクーラーの取り扱いを最近始めたとのこと。DT360 ARGB BLACKは、eスポーツ大会「第3回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」のスポンサーにCPSが就任したことを記念し、特別価格で販売されたモデル。ほかのショップでの一般販売（12月12日から）に先がけて、ドスパラでは独占先行販売（12月5日から）を実施したそうです。
前川さんは、DT360 ARGB BLACKが標準搭載するファンの静圧の高さに注目しており、冷却性能に優れていると話しました。
この冷却性能に液晶ディスプレーまで付いて、現在のキャンペーン価格はかなりお得ですね。数量限定のキャンペーン価格とのことなので、お早めに！
メモリー購入制限のご案内
そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では、メモリー価格高騰にともなう商品在庫不足のため、メモリーの購入数を制限しています。1人あたり1日最大でメモリー4枚まで（2枚キット製品の場合は2パッケージまで）。購入の際はご注意ください。
この連載の記事
-
第186回
デジタルお手頃価格で、ちゃんと最新世代。PCゲーミング入門にピッタリなNEXTGEARノートPC！ 今ならロジクールのゲーミングマウスも付いてくる：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第185回
デジタルこれは唯一無二。史上最高のCounter-Strikeプロゲーマー・ZywOo氏の美学を体現した個性派ゲーミングキーボード：ソフマップ なんば店
-
第184回
デジタル丸み、その徹底ぶりがすごい！ これは自作PCならではの個性を楽しむPCケース：ツクモLABI1なんば店
-
第183回
デジタルこのハイスペックで20万円を切ってきた驚き→49型・アスペクト比32:9・240Hz対応・QD-OLEDパネル搭載のGRAPHTゲーミングディスプレー：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第182回
デジタル世界最高峰のゲーマーたちへ。Razerから8Kポーリング対応の“次世代”ゲーミングキーボードが出たぞ！：ドスパラ大阪・なんば店
-
第181回
デジタルこたつゲーミングはいかが？ 薄くて軽いのに、しっかり“ゲームができる”。RTX 5000シリーズGPU搭載ノートPCがセール価格でお買い得！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第180回
デジタルガチすぎるコラボ！ エヴァ＆アスカ推しにはたまらないゲームパッド「APEX5-EVA」。専用ボイスも出るぞ！：ソフマップ なんば店
-
第179回
PCパーツ巨大3D広告のような立体アニメがPC内部でおどる。曲面ディスプレー搭載のASUSハイエンド水冷CPUクーラーに白色モデルが登場：PCワンズ
-
第178回
デジタルそりゃ人気でしょう。水枕を4種のアタッチメントに交換できるCooler Masterの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第177回
デジタルシンプル、ゆえにスマートな一体型3連ファンを搭載するNZXT「Kraken」の水冷CPUクーラー：ドスパラ大阪・なんば店
- この連載の一覧へ