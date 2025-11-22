このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第177回

水冷CPUクーラー「Kraken Core 360 RGB」がオススメ!!

シンプル、ゆえにスマートな一体型3連ファンを搭載するNZXT「Kraken」の水冷CPUクーラー：ドスパラ大阪・なんば店

2025年11月22日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、NZXTの水冷CPUクーラー「Kraken Core 360 RGB」です。

ドスパラ大阪・なんば店

スタッフの前川莉央さん

NZXT「Kraken Core 360 RGB」がオススメ。10月に登場した新製品です

240mmタイプの「Kraken Core 240 RGB」もラインアップ

　Kraken Core 360 RGBはラジエーターファンに一体型の3連ファンを搭載する水冷CPUクーラーです。NZXTらしいスマートなデザインとなっています。水冷ヘッドに19個、ファン1つに8個のRGB LEDを組み込んでいて、鮮やかなライティングが楽しめます。

RGB LEDが組み込まれた水冷ヘッド。デザイン的には少しレトロな雰囲気も感じます

　水冷ヘッドの主な仕様は、直径70.56mm、高さ64.24mm、ポンプ回転数3100±310RPM。ファンの主な仕様は、寸法360×120×26mm、回転数500〜2400±250RPM、風量75.05CFM、静圧3.07mmH2O、ノイズ31.9dB(A)。3基一体型のファンはケーブル接続がシンプルになるのもメリットです。

　チューブ長は420mm。対応CPUソケットはLGA 115X/1200/1700/1851、Socket AM4/AM5です。

店頭価格は1万8680円

　前川さんは、Kraken Core 360 RGBはNZXTらしいシンプルなデザインが特徴の水冷CPUクーラーと言います。水冷ヘッドにディスプレーを持たないものの、そのぶん安価で、予算を抑えてNZXTのPCパーツで統一したい場合にも適していると話していました。

マザーボードとの接続は専用のNZXT 8ピンではなく、一般的なPWMファンケーブルとアドレサブルRGBを使用します

　なお、従来のKrakenシリーズとは異なり、接続ケーブルがNZXT専用の8ピンではなく、一般的なPWMファンケーブル＆アドレサブルRGBの2本接続となっています。ケーブルはマザーボードに直接繋ぎ、アドレサブルRGB制御はマザーボード側のソフトウェアで実行する点に注意が必要とのこと。

NZXTの冷却パーツが勢ぞろいのコーナー

　そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では売り場の調整も着々と進んでいます。今回紹介したKraken Core 360 RGBをはじめとする、NZXTの冷却パーツが勢ぞろいしたコーナーもできていました。

エスカレーターで2階に上がってすぐの場所にサービス紹介の掲示板的エリアが誕生。現在実施されているお得なセット割も確認できます

　また、エスカレーターで2階に上ってスグの壁には、実施中のサービスや値引きポップが掲示されていて、一目で全て確認できるようになっています。日々進化を続けるドスパラ大阪・なんば店に足を運んでみてください！

ドスパラ大阪・なんば店では自作パソコン組立代行も実施しています。わかりやすいお知らせポップもドドンと掲示中

