2025年09月11日 17時30分更新
スクウェア・エニックスは9月11日、同社のダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクエニ SEPTEMBER SALE Part 2」を開始したと発表。セール期間は、PlayStation Store／ニンテンドーeショップが2025年9月24日まで、Microsoft Storeが9月30日までとなる。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページで確認してほしい。
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3679/
セール対象タイトルピックアップ
「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」
PS5／Xbox Series X|S
通常価格：9900円→セール価格：5940円（40％オフ）
©SQUAREENIX
「ドラゴンクエストX目覚めし五つの種族オフラインデラックス版」
PS5／PS4／Switch
通常価格：1万2980円→セール価格：6490円（50％オフ）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
「ロマンシングサガ３」
PS4／Switch／Xbox One
通常価格：3500円→セール価格：1050円（70％オフ）
© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』
PS5／PS4／Xbox Series X|S
通常価格：8778円→セール価格：3511円（60％オフ）
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
