HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」ついに完成、10月30日発売へ 「完成お疲れさまでした」「次は天空シリーズよろしく」

スクウェア・エニックスは8月30日、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」が無事に完成したことを公式Xアカウントで発表した。堀井雄二氏と早坂将昭氏が記念写真を撮影し、報告している。発売予定日は2025年10月30日だ。

発表を受け、ユーザーからは「完成おめでとうございます、お疲れさまでした」「ワクワクが止まらないぜ！」「1と2は初めてなので楽しみ」など、労いと喜びの声が寄せられている。また、「次は天空シリーズよろしく」「4,5,6のHD-2D化にも期待ですね！」と、気の早い要望を出しているファンもいた。

HD-2D版「ドラゴンクエスト」といえば、2024年11月に発売した「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」は200万本を販売するヒットを記録。そちらも発売後にアップデートを実施し、乗り物の移動速度UPや「べんりボタン」追加などでより快適になった。本作「ドラクエI＆II」では、その知見を活かした開発がされているものと思われる。

また、「ドラクエ3」発売前に堀井氏は「3→1→2の順にプレイしてもらうと、最後にあっと驚く展開が」と匂わせており、いわゆる「ロト三部作」を作中の時系列順にプレイすることに何らかの意味が隠されていると考えられる。

ぜひ「ドラクエ3」をプレイし、データを引き継いで本作のプレイに臨もう。データを引き継ぐと、ゲーム内アイテムが先行入手できる。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

勇者ロトの⼦孫セット：1万1980円（パッケージ版のみ）

キャラクターコンプリートセット：1万4980円（パッケージ版のみ）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画⾯・映像はすべてPC版の開発中のものです。