りゅうおう様との写真撮影会に参加した人にはブロマイド風カードをプレゼント！

スクウェア・エニックスは10月24日、「ドラゴンクエスト」シリーズの初期2作品をHD-2Dでリメイクした『ドラゴンクエストI＆II』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）］の発売記念イベントを、東京と大阪で開催すると発表。

東京は発売日の10月30日にヤマダデンキ LABI池袋本店とビックカメラ 池袋本店にて、大阪は11月1日にエディオンなんば本店、11月2日にヨドバシカメラ マルチメディア梅田と3日間にわたっての開催となる。会場には、『ドラゴンクエストI』に登場する闇の覇者・りゅうおう様が姿を現すという。

各店舗の特設スペースにて実施される写真撮影会に参加した人には、お近づきのしるしとして特製のブロマイド風カードをプレゼント。店舗情報や時間については下記を確認してほしい。

※全3種からランダムでの配布となります。また、無くなり次第配布終了となります。

※イベントの様子（ご来場者の容貌を含む）は、ウェブサイト・携帯サイトにて配信などされることがあります。あらかじめご了承ください。

＜日時・場所（池袋）＞

●ヤマダデンキ LABI池袋本店

2025年10月30日：10時～10時30分／11時～11時30分／12時～12時30分／13時～13時30分

●ビックカメラ 池袋本店

2025年10月30日：16時～16時30分／17時～17時30分／18時～18時30分／19時～19時30分

＜日時／場所（大阪）＞

●エディオンなんば本店

2025年11月1日：13時～13時30分／14時～14時30分／16時～16時30分／17時～17時30分

●ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

2025年11月2日：13時～13時30分／14時～14時30分／16時～16時30分／17時～17時30分

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

勇者ロトの⼦孫セット：1万1980円（パッケージ版のみ）

キャラクターコンプリートセット：1万4980円（パッケージ版のみ）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

※画⾯はすべてPC版の開発中のものです。