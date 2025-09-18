スクウェア・エニックスは9月17日、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作スマートフォン向けローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のティザーPVを公開した。配信時期は2026年予定とのこと。

本作は「ドラゴンクエスト×直感＆爽快フィールドバトル」と銘打たれた作品。直感操作でモンスターの群れを斬ってかわして必殺技で一気に“吹っ飛ばす”のが特徴だ。ランダムに出現する「冒険スキル」の選択で毎回違った成長と戦略が楽しめるという。

正式サービスに先立ち、ゲームの改善を目的としたクローズドベータテストを開催予定。10月2日23時59分までテスターを募集している。定員は3万人で、それを超える応募があった場合は抽選になるとのこと。当落発表は10月10日の予定だ。

ベータテストの開催期間は10月14日～21日と、割と早い。すでに遊べる段階まで開発が進んでいると見られる。

・クローズドベータテスト応募ページ

https://smashgrow.dragonquest.jp/cbt/

この発表を受けてユーザーからは「ヴァンサバ系かな？」「やってみないとわからん」「ヒーローズの簡易版だろうか」など、類似する作品を挙げてイメージを膨らませる声が寄せられている。

また、発表と同時に公式サイトと公式X（@DQSG_JP）が公開され、フィギュアやカレンダーが当たるキャンペーンを9月19日より開催するとしている。あわせてチェックしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ

ジャンル：ローグライトRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：KLabGames

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by KLabGames

※画面および映像はすべて開発中のものです。