世界にひとつしかない島と「石板」から始まる壮大な物語！
今年で発売25周年！『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』のスマホ版の特別セールを実施
2025年09月05日 18時40分更新
スクウェア・エニックスは9月5日、『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』発売25周年を記念して、AppStore／GooglePlayストア／Amazonアプリストアで配信中のiOS／Android版『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』の特別セールを開催。セール期間は、2025年9月15日まで。
今回の特別セールでは、本作では初となる40％オフの1440円にて購入可能。この機会に、ぜひ『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』の冒険をスマートフォンで楽しんでみてはいかがだろうか。
スマホ版『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』プロモ映像
【セール情報】
対象タイトル：ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち
通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1440円（40％オフ）
セール期間：2025年9月5日～9月15日
ストアURL：
App Store：http://sqex.to/dq7_A
Google Play：http://sqex.to/dq7_G
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B06WW56KNB
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中
価格：2400円
※2025年9月15日まで40％オフの1440円。
IARC：9+（9才以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Planned & Developed by：ArtePiazza
© SUGIYAMA KOBO
ASCII.jpの最新情報を購読しよう