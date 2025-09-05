今年で発売25周年！『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』のスマホ版の特別セールを実施

世界にひとつしかない島と「石板」から始まる壮大な物語！

スクウェア・エニックスは9月5日、『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』発売25周年を記念して、AppStore／GooglePlayストア／Amazonアプリストアで配信中のiOS／Android版『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』の特別セールを開催。セール期間は、2025年9月15日まで。

今回の特別セールでは、本作では初となる40％オフの1440円にて購入可能。この機会に、ぜひ『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』の冒険をスマートフォンで楽しんでみてはいかがだろうか。

スマホ版『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』プロモ映像

【セール情報】

対象タイトル：ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち

通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1440円（40％オフ）

セール期間：2025年9月5日～9月15日

ストアURL：

App Store：http://sqex.to/dq7_A

Google Play：http://sqex.to/dq7_G

Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B06WW56KNB

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中

価格：2400円

※2025年9月15日まで40％オフの1440円。

IARC：9+（9才以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Planned & Developed by：ArtePiazza

© SUGIYAMA KOBO