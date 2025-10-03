スクウェア・エニックスは10月3日、スマートフォン版「ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP」の特別セールを開催したと発表。期間は2025年10月13日までとなる。

通常3800円のところ 2400円（36％オフ） で提供。さまざまなモンスターをスカウトし、育成と配合を繰り返しながら最強のモンスターを育てていくタイトルだ。登場モンスター数は900種以上おり、「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」からも参戦している。

ユーザーからは「サージタウス作って遊んでたな…」「Switch版を出してほしい」「テリワンみたいにオリジナル版も遊べるようにして欲しいな」と、思い出を振り返りつつ移植などの動きを期待する声が寄せられていた。

「モンスターズ」シリーズでもとくに人気が高い作品なので、この機会にプレイしてみては。

※オンライン通信対戦「いろんな人と対戦」機能は2025年1月にサービス終了

・App Store

https://sqex.to/DQM2_A

・Google Play

https://sqex.to/DQM2_G

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO