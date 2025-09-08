サントリー「BOSS」、「ドラクエIII」全キャラにありがとうを伝えるカウントクエストを達成 所要60時間、人数は…!?「その視点はなかった」「すげーー！」

サントリーはコーヒーブランド「BOSS」の公式X（Twitter）にて、エニックスのファミリーコンピュータ版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』を用いた動画企画を公開。「ドラクエ」ファンから多くの反響が寄せられている。

動画には、すべてのキャラクターに感謝の気持ちを込めた「ありがとう」を伝える旅にでる広報担当者の姿が。アナログなカチカチカウンターを使用し、1人1人、人数をカウントしている。

ルールも当時の説明書風に作られており、「人間のみを数える」「会話内容から同一人物か判断」「魔物・動物は数えない」などとしている。

所要時間はなんと60時間、コラボレーション中の「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」をゴクリとひと飲みしつつ、長時間「本当に数えたんです…」と報告する担当者の姿には、多くの賞賛が寄せられている。

ユーザーの声を一部あげると、「夏休みの自由研究かな？」「その視点はなかった」「すげーー！」「謎の情熱を見たｗ」「公式も把握してない可能性がある」「素敵な動画を“ありがとう”」「企画が通ったことも、やり遂げたこともすごい」など。

コラボ商品「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」は全国の量販店、スーパーなどで販売中。もし見かけたら「ありがとう」の気持ちを込めて購入してみてはいかがだろうか。

・コラボキャンペーンサイト

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/boss/20250801/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX