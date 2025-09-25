スクウェア・エニックスは9月25日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）で発売予定のHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』について、ゲームの遊び方を、本作でサマルトリアの王子役を演じる福山潤さんのナレーションとともに紹介する映像を公開。

ゲームの発売日は2025年10月30日（Steam版は10月31日）予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7678円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』遊び方紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=Cl90IIO4TkY

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』が「東京ゲームショウ2025」にて世界初の試遊出展！

世界初出展となる「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）の試遊コーナーでは、計60台の試遊台［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］を用意。約15分間、『ドラゴンクエストI』または『ドラゴンクエストII』のセーブデータを使用して自由に遊べる。また試遊した人には、「ドラゴンクエスト」シリーズと缶コーヒー「BOSS」のコラボ商品「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」をプレゼント。

※体験するゲーム機の種類はお選びいただけません。

※「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」は試遊体験をされた方のみに、おひとり様1本お渡しいたします。

※「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」は数に限りがあるため、なくなり次第終了とさせていただきます。

※詳しくは会場にてご確認ください。

TGS2025限定のフォトスポットも！

りゅうおうグリーティング

『ドラゴンクエストⅠ』に登場する闇の覇者「りゅうおう」とのグリーティングが開催。一緒に写真を撮ることもでき、参加した人には、りゅうおうのブロマイド風カードをプレゼント。

『ドラゴンクエストI＆II』TGS2025スペシャルステージを開催！

2025年9月27日15時30分より、「『ドラゴンクエストI＆II』TGS2025スペシャルステージ feat. 狩野英孝のクリティカノヒット」を開催。クリティカノヒットメンバーと堀井雄二氏が、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』を実況プレイするので、お楽しみに。

出演者

狩野英孝さん

酒井健太さん（アルコ＆ピース）

岐部昌幸さん（放送作家）

堀井雄二氏（ゲームデザイナー）

早坂将昭氏（HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』プロデューサー）

本ステージイベントは配信でも楽しめる！

▼『ドラゴンクエストI＆II』TGS2025 スペシャルステージ feat. 狩野英孝のクリティカノヒット - YouTube

https://www.youtube.com/live/jyaQNPEJlJg

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

勇者ロトの⼦孫セット：1万1980円（パッケージ版のみ）

キャラクターコンプリートセット：1万4980円（パッケージ版のみ）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画⾯・映像はすべてPC版の開発中のものです。