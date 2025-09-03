「モンハンワイルズ」もふもふな腕防具「にくきゅうミトン」が報酬のイベントクエスト 9月17日より開催
2025年09月03日 14時00分更新
カプコンは9月3日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開。特別な素材を集めてもふもふな腕防具を作れるものや、「Championship」のチャレンジクエストを9月17日より配信する。
イベントクエスト「解き放たれた兇爪」
フィールド：竜都の跡形
受注・参加条件：HR31以上
クリア条件：護竜オドガロン亜種（歴戦の個体）の狩猟
初回配信期間：2025年9月17日9時～10月1日8時59分
チャレンジクエスト「イベント：真の王たる者とは」
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR16以上
クリア条件：リオレウスの討伐
初回配信期間：2025年9月17日9時～10月22日8時59分
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
