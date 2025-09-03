カプコンは9月3日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開。特別な素材を集めてもふもふな腕防具を作れるものや、「Championship」のチャレンジクエストを9月17日より配信する。

イベントクエスト「解き放たれた兇爪」

フィールド：竜都の跡形

受注・参加条件：HR31以上

クリア条件：護竜オドガロン亜種（歴戦の個体）の狩猟

初回配信期間：2025年9月17日9時～10月1日8時59分

チャレンジクエスト「イベント：真の王たる者とは」

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR16以上

クリア条件：リオレウスの討伐

初回配信期間：2025年9月17日9時～10月22日8時59分

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。