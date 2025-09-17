カプコンは9月17日、「モンスターハンターワイルズ」において新たなイベントクエスト「解き放たれた兇爪」を配信開始。特別な素材を集めるともふもふな腕防具を作れる。

クエスト概要は、竜都の跡形で護竜オドガロン亜種（歴戦の個体）を狩猟すること。配信期間は10月1日8時59分までとなる。

実際に行ってきたが、さすがに★6クラスなので苦戦せず勝利。無事目当ての「にくきゅうチケット」をゲットできた。

部位は腕防具（双剣ではない）で、装備スキルは「ボマーLv3」「アイテム使用強化Lv3」。スロットは1つだった。

見た目装備としてとくに人気が出そうな防具。ちょっと前のイベントクエストで手に入った「ドシャグマフェイク」と合わせたらどうなってしまうのか……ぜひ自身の目でお試しあれ。

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。