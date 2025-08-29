カプコンは8月29日、「ストリートファイター6」にて「モンスターハンターワイルズ」とのコラボレーションイベントを期間限定で開催すると発表した。期間は9月1日～9月30日まで。

本コラボでは、まず「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージした、「ブランカ」「豪鬼」「マノン」「キャミィ」「ケン」計5種のEXカラーをゲーム内ショップで販売予定だ。

バトルハブ内では、コンテストイベントを開催する。今回は「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」となる。追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種、「上手に焼けました！」などの称号7種、「ハンターの拍手」「ハンターのダンス」のエモート2種を入手可能。バトルハブ内にいる「エターニティ」に話しかけて投票しよう。投票期間は9月1日16時～9月15日15時59分まで。

さらに、期間内にログインしたプレイヤー全員にコラボアイテムを無料プレゼントする。「モンスターハンターワイルズ」乱入エフェクト、「クエスト開始」乱入SE、スタンプ10種、端末壁紙2種などのアイテムがゲーム内NEWSに添付されるので、漏らさずゲットしよう。

「レウス装備」や「ぽかぽかアイルーマスク」のアバター装備が手に入るファイティングパスも復刻配信される。最近ファイターになった人や、前回手に入れられなかった人はこの機会をお見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）