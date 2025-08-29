「スト6」が「モンハンワイルズ」とコラボ 豪鬼やブランカのEXカラー 9月1日から
2025年08月29日 17時00分更新
カプコンは8月29日、「ストリートファイター6」にて「モンスターハンターワイルズ」とのコラボレーションイベントを期間限定で開催すると発表した。期間は9月1日～9月30日まで。
本コラボでは、まず「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージした、「ブランカ」「豪鬼」「マノン」「キャミィ」「ケン」計5種のEXカラーをゲーム内ショップで販売予定だ。
バトルハブ内では、コンテストイベントを開催する。今回は「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」となる。追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種、「上手に焼けました！」などの称号7種、「ハンターの拍手」「ハンターのダンス」のエモート2種を入手可能。バトルハブ内にいる「エターニティ」に話しかけて投票しよう。投票期間は9月1日16時～9月15日15時59分まで。
さらに、期間内にログインしたプレイヤー全員にコラボアイテムを無料プレゼントする。「モンスターハンターワイルズ」乱入エフェクト、「クエスト開始」乱入SE、スタンプ10種、端末壁紙2種などのアイテムがゲーム内NEWSに添付されるので、漏らさずゲットしよう。
「レウス装備」や「ぽかぽかアイルーマスク」のアバター装備が手に入るファイティングパスも復刻配信される。最近ファイターになった人や、前回手に入れられなかった人はこの機会をお見逃しなく。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう