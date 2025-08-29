ゲーム  >  「スト6」が「モンハンワイルズ」とコラボ　豪鬼やブランカのEXカラー　9月1日から

2025年08月29日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

　カプコンは8月29日、「ストリートファイター6」にて「モンスターハンターワイルズ」とのコラボレーションイベントを期間限定で開催すると発表した。期間は9月1日～9月30日まで。

　本コラボでは、まず「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージした、「ブランカ」「豪鬼」「マノン」「キャミィ」「ケン」計5種のEXカラーをゲーム内ショップで販売予定だ。

ブランカ EXカラー feat. レ・ダウ（Outfit 1）

豪鬼 EXカラー feat. アジャラカン（Outfit 1）

マノン EXカラー feat. ラバラ・バリナ（Outfit 2）

キャミィ EXカラー feat. オトモアイルー（Outfit 3）

ケン EXカラー feat. アルシュベルド（Outfit 1）

　バトルハブ内では、コンテストイベントを開催する。今回は「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」となる。追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種、「上手に焼けました！」などの称号7種、「ハンターの拍手」「ハンターのダンス」のエモート2種を入手可能。バトルハブ内にいる「エターニティ」に話しかけて投票しよう。投票期間は9月1日16時～9月15日15時59分まで。

　さらに、期間内にログインしたプレイヤー全員にコラボアイテムを無料プレゼントする。「モンスターハンターワイルズ」乱入エフェクト、「クエスト開始」乱入SE、スタンプ10種、端末壁紙2種などのアイテムがゲーム内NEWSに添付されるので、漏らさずゲットしよう。

　「レウス装備」や「ぽかぽかアイルーマスク」のアバター装備が手に入るファイティングパスも復刻配信される。最近ファイターになった人や、前回手に入れられなかった人はこの機会をお見逃しなく。

 

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6
　　　　　ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
　PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
　Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
　パッケージ通常版：8789円
　ダウンロード通常版：4990円
　パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
　ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■関連サイト

