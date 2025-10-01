「モンハンワイルズ」胴系統倍加!? 頭防具「スカルフェイスα」が作れるイベクエ配信 10月8日から
2025年10月01日 14時30分更新
カプコンは10月1日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開した。特別な素材を集めて頭防具「スカルフェイスα」を作れるものや、「セルレギオス」に挑む限定チャームが報酬のチャレンジクエストを10月8日より配信する。
「スカルフェイスα」は「モンスターハンター」シリーズ伝統の防具で、古くよりドクロ好きのハンターから見た目防具として親しまれて（？）きた。シリーズの一部では、装備するとほかの防具のスキル値を倍にする「胴系統倍加」という特殊なスキルを有しており、必ずしもネタとは言い切れない性能なことも。なお、本作で「胴系統倍加」が付いているかは不明だ。
イベントクエスト「狂威の食うか食われるか」
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：狂竜化ゲリョス、狂竜化ネルスキュラの狩猟
初回配信期間：2025年10月8日9時～11月12日8時59分
チャレンジクエスト「刃翼の那由他」
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR31以上
クリア条件：セルレギオスの討伐
初回配信期間：2025年10月8日9時～10月22日8時59分
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
