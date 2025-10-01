カプコンは10月1日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開した。特別な素材を集めて頭防具「スカルフェイスα」を作れるものや、「セルレギオス」に挑む限定チャームが報酬のチャレンジクエストを10月8日より配信する。

「スカルフェイスα」は「モンスターハンター」シリーズ伝統の防具で、古くよりドクロ好きのハンターから見た目防具として親しまれて（？）きた。シリーズの一部では、装備するとほかの防具のスキル値を倍にする「胴系統倍加」という特殊なスキルを有しており、必ずしもネタとは言い切れない性能なことも。なお、本作で「胴系統倍加」が付いているかは不明だ。

イベントクエスト「狂威の食うか食われるか」

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR41以上

クリア条件：狂竜化ゲリョス、狂竜化ネルスキュラの狩猟

初回配信期間：2025年10月8日9時～11月12日8時59分

チャレンジクエスト「刃翼の那由他」

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR31以上

クリア条件：セルレギオスの討伐

初回配信期間：2025年10月8日9時～10月22日8時59分

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。