【今日から】「モンハンワイルズ」ドシャグマフェイクが手に入るイベントクエスト開催 「捕獲」に注意
2025年09月03日 13時45分更新
カプコンは9月3日、「モンスターハンターワイルズ」において特別な素材を集めて「ドシャグマ」モチーフの頭防具を作れるイベントクエスト「蛮行容貌」を配信開始した。そのレポートをお届けしよう。
クエスト概要は隔ての砂原でボス個体のドシャグマを「捕獲」すること。支給品としてシビレ罠と捕獲麻酔玉がもらえるが、タイミングは最初ではなく捕獲可能になった時点で支給される。
まず群れのまま戦うのは危険なので、スリンガーこやし弾などで敵を散らそう。ターゲットはあくまで群れのボスだ。
無事捕獲完了すると、クエスト報酬で「ドシャグマのスケッチ」が手に入る。1回のクエストにつき、1～2個だろうか。
クエストの期間は2025年9月17日まで。個性的なネタ防具がほしい人は、この機会をお見逃しなく。
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
