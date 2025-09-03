カプコンは9月3日、「モンスターハンターワイルズ」において特別な素材を集めて「ドシャグマ」モチーフの頭防具を作れるイベントクエスト「蛮行容貌」を配信開始した。そのレポートをお届けしよう。

クエスト概要は隔ての砂原でボス個体のドシャグマを「捕獲」すること。支給品としてシビレ罠と捕獲麻酔玉がもらえるが、タイミングは最初ではなく捕獲可能になった時点で支給される。

まず群れのまま戦うのは危険なので、スリンガーこやし弾などで敵を散らそう。ターゲットはあくまで群れのボスだ。

無事捕獲完了すると、クエスト報酬で「ドシャグマのスケッチ」が手に入る。1回のクエストにつき、1～2個だろうか。

クエストの期間は2025年9月17日まで。個性的なネタ防具がほしい人は、この機会をお見逃しなく。

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

