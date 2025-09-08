カプコンは9月8日、千葉の幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）への出展情報・第2弾を公開した。同社はTGS2025でリアル会場とオンライン番組配信の2本立てを企画しており、ここではリアル会場の追加情報をお届けする。

今年のカプコンブースは“初試遊”タイトルが多く、非常に豊作だ。まず「バイオハザード レクイエム」はストーリー序盤の一部を試遊可能。日本初のプレイアブル出展となる。

次に世界初のプレイアブル出展となる「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」。ゲームの冒頭を試遊可能とのこと。

こちらは日本初のプレイアブル出展になる「鬼武者 Way of the Sword」。宮本武蔵を操作し、幻魔たちと「清水寺」ステージで剣戟アクションを楽しめる。最後には強敵「佐々木巌流」戦にチャレンジできるとのこと。

パズルとアクションが融合した新感覚のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」が日本初のプレイアブル出展。ついに触れるようになった本作をお試しあれ。

今回の目玉の一つ、スマホ向け狩猟アクションゲーム「モンスターハンターアウトランダーズ」が試遊可能に。広大なフィールドでの「探索」や、本作ならではの要素となる「クラフト建造」「アクティビティ」を体験できるという。

スマホ向けサバイバル戦略シミュレーション「BIOHAZARD Survival Unit」も試遊可能。ゲーム序盤の導入部分を遊べるとのこと。

そのほか、「モンスターハンターワイルズ」の試遊では9月末配信予定の「FF14コラボ」で登場する「オメガ・プラネテス」の討伐クエストを、「ストリートファイター6」ではYear 3 追加キャラクター第2弾として参戦する「C.ヴァイパー」の試遊がそれぞれ可能。

これらの試遊について、「CAPCOM ID会員」になると優待試遊への抽選応募ができる。応募受付期間は9月16日までなので、お早めに。

※対象の試遊タイトルは『バイオハザード レクイエム』『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』『鬼武者 Way of the Sword』『プラグマタ』の4種類

