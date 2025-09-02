スクウェア・エニックスはサントリーコーヒー「BOSS」とのコラボレーション商品「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」を9月2日より発売。“ベギラマ焙煎”のチカラをつかった新商品で、全国の量販店、スーパーなどで販売中だ。

これは10月30日に発売するHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」とのコラボで、缶コーヒーBOSSのパッケージにドラゴンクエストのロゴやキャラクター、モンスターなどが描かれている。

限定パックを購入すると抽選で「ロトのボスジャン」や「オリジナルQUOカード」が当たるキャンペーンや、「ドラゴンクエスト」の職業をモチーフにしたＴシャツ、鍋つかみにレジャーシートなどがもらえるキャンペーンを実施中。無くなり次第終了となるので、欲しい勇者は急いだほうがいいだろう。

・コラボキャンペーンサイト

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/boss/20250801/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX