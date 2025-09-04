スクウェア・エニックスは9月4日、「東京ゲームショウ2025特設サイト」をオープンした。TGS2025の会期は、2025年9月25日～28日まで（一般日は27日と28日）。

【スクウェア・エニックス 東京ゲームショウ2025特設サイト】

TGS2025では、今後同社から発売される新作タイトルのプレイアブルや、フォトスポットなどのアクティビティを楽しめる。

『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』が1つのソフトになったHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（10月30日発売）をはじめ、1997年に誕生し、いま鮮やかに蘇るタクティカルRPGの金字塔『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』（9月30日発売）、Nintendo Switch 2版、Xbox Series X|S版、PC（Windows）版で今冬発売することが決定した『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』などのタイトルをいち早く体験可能。

アクティビティは『ドラゴンクエストI＆II』に登場する「りゅうおう」とのツーショット記念撮影や、『ファイナルファンタジーXIV』の「でぶチョコボ」のフォトスポット、「チョコボとモーグリの着ぐるみ」グリーティングなどを用意している。

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』では、世界観に没入できるフォトスポットを展示、そして『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』では、『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』とコラボレーションをしたフォトスポットを楽しむことが可能だ。

スクウェア・エニックス配信プログラムの案内

ステージプログラムは、今年も一般公開日に複数プログラムを予定している。こちらはスクウェア・エニックスYouTube公式チャンネルにてライブ配信される。

出展情報、配信プログラム情報は、順次公開していくので、スクウェア・エニックス公式サイト、および公式SNSを確認しよう。

TGS公式番組のご案内

スクウェア・エニックスでは、2025年9月25日22時から「狩野英孝のクリティカノヒット 東京ゲームショウ2025特別編」を配信予定。

番組では、新作タイトルHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』を初プレイ。今回は『ドラゴンクエストI』の冒頭シーンを世界初公開する。さらに狩野さんが、あの宿敵（!?）にも挑戦！

レギュラーメンバーの狩野英孝さん、酒井健太さん（アルコ＆ピース）、岐部昌幸さん（構成作家）に加え、特別編ならではのスペシャルゲスト「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親 堀井雄二氏も参戦するので、ぜひともチェックしよう。

【出演者】

狩野英孝さん

酒井健太さん（アルコ＆ピース）

岐部昌幸さん（構成作家）

堀井雄二氏（ゲームデザイナー）

スクウェア・エニックス各コーナー案内

◆HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（10月30日発売）

https://www.dragonquest.jp/roto-trilogy/dq1and2/

プレイアブル体験者には、「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」（コーヒー飲料）をプレゼント。「りゅうおう」のグリーティング体験者には、ブロマイド風カードをプレゼントする。

◆『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』（9月30日発売）

https://www.jp.square-enix.com/fft_tic/

プレイアブル体験者には、オリジナルステッカーをプレゼント。ステージプログラムの観覧者には、特製うちわをプレゼントする。また、フォトスポットを体験可能。

◆『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』［Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S（今冬発売予定）］

https://www.jp.square-enix.com/ffviir_ig/

プレイアブル体験者には、「FFVII リメイク インターグレード × マジック」硬質カードケースをプレゼント。『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』のカードを立体オブジェにしたフォトスポットを楽しめる。

◆『KILLER INN』［キラーイン］（発売日未定）

https://www.jp.square-enix.com/killer-inn/jp/

プレイアブル体験者を中心にPC（Steam）のクローズドβテスト参加コードをプレゼント。

◆『冒険家エリオットの千年物語』（2026年発売予定）

https://www.jp.square-enix.com/el1000/

プレイアブル体験者には、特製ステッカーをプレゼント。

◆『ファイナルファンタジーXIV』（発売中）