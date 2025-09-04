TGSの公式番組も紹介！
スクウェア・エニックスの「東京ゲームショウ2025」特設サイトがオープン！
2025年09月04日 18時40分更新
スクウェア・エニックスは9月4日、「東京ゲームショウ2025特設サイト」をオープンした。TGS2025の会期は、2025年9月25日～28日まで（一般日は27日と28日）。
【スクウェア・エニックス 東京ゲームショウ2025特設サイト】
https://www.jp.square-enix.com/tgs25/
TGS2025では、今後同社から発売される新作タイトルのプレイアブルや、フォトスポットなどのアクティビティを楽しめる。
『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』が1つのソフトになったHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（10月30日発売）をはじめ、1997年に誕生し、いま鮮やかに蘇るタクティカルRPGの金字塔『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』（9月30日発売）、Nintendo Switch 2版、Xbox Series X|S版、PC（Windows）版で今冬発売することが決定した『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』などのタイトルをいち早く体験可能。
アクティビティは『ドラゴンクエストI＆II』に登場する「りゅうおう」とのツーショット記念撮影や、『ファイナルファンタジーXIV』の「でぶチョコボ」のフォトスポット、「チョコボとモーグリの着ぐるみ」グリーティングなどを用意している。
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』では、世界観に没入できるフォトスポットを展示、そして『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』では、『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』とコラボレーションをしたフォトスポットを楽しむことが可能だ。
スクウェア・エニックス配信プログラムの案内
ステージプログラムは、今年も一般公開日に複数プログラムを予定している。こちらはスクウェア・エニックスYouTube公式チャンネルにてライブ配信される。
https://www.youtube.com/user/squareenix
出展情報、配信プログラム情報は、順次公開していくので、スクウェア・エニックス公式サイト、および公式SNSを確認しよう。
●スクウェア・エニックス公式SNS
X（Twitter）：https://x.com/squareenix_jp
Instagram：https://www.instagram.com/squareenix_jp/
TGS公式番組のご案内
スクウェア・エニックスでは、2025年9月25日22時から「狩野英孝のクリティカノヒット 東京ゲームショウ2025特別編」を配信予定。
番組では、新作タイトルHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』を初プレイ。今回は『ドラゴンクエストI』の冒頭シーンを世界初公開する。さらに狩野さんが、あの宿敵（!?）にも挑戦！
レギュラーメンバーの狩野英孝さん、酒井健太さん（アルコ＆ピース）、岐部昌幸さん（構成作家）に加え、特別編ならではのスペシャルゲスト「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親 堀井雄二氏も参戦するので、ぜひともチェックしよう。
【出演者】
狩野英孝さん
酒井健太さん（アルコ＆ピース）
岐部昌幸さん（構成作家）
堀井雄二氏（ゲームデザイナー）
【狩野英孝のクリティカノヒット YouTubeプレイリスト】
https://sqex.to/Critikanohit_Playlist
【公式X（Twitter）】
スクウェア・エニックス各コーナー案内
◆HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（10月30日発売）
https://www.dragonquest.jp/roto-trilogy/dq1and2/
プレイアブル体験者には、「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」（コーヒー飲料）をプレゼント。「りゅうおう」のグリーティング体験者には、ブロマイド風カードをプレゼントする。
◆『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』（9月30日発売）
https://www.jp.square-enix.com/fft_tic/
プレイアブル体験者には、オリジナルステッカーをプレゼント。ステージプログラムの観覧者には、特製うちわをプレゼントする。また、フォトスポットを体験可能。
◆『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』［Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S（今冬発売予定）］
https://www.jp.square-enix.com/ffviir_ig/
プレイアブル体験者には、「FFVII リメイク インターグレード × マジック」硬質カードケースをプレゼント。『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』のカードを立体オブジェにしたフォトスポットを楽しめる。
◆『KILLER INN』［キラーイン］（発売日未定）
https://www.jp.square-enix.com/killer-inn/jp/
プレイアブル体験者を中心にPC（Steam）のクローズドβテスト参加コードをプレゼント。
◆『冒険家エリオットの千年物語』（2026年発売予定）
https://www.jp.square-enix.com/el1000/
プレイアブル体験者には、特製ステッカーをプレゼント。
◆『ファイナルファンタジーXIV』（発売中）
SNS投稿キャンペーン参加で、「オリジナルバッグ」をプレゼント。「モーグリ＆アルファ」とのグリーティングでは、特製うちわをプレゼントする。「でぶチョコボ」と一緒に写真が撮れるフォトスポットを用意。
※ノベルティは、一般公開日のみ配布するものもございます。各日なくなり次第終了となります。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう