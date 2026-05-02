有機ELの鮮やか画面に4096段階スタイラスペン搭載の2-in-1タブレットPC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。今回、店長・徳永健太さんがオススメするのは、2-in-1タブレットPC「mouse M2-ICU01BK-A」です。

mouse M2-ICU01BK-Aは、12.6型の有機ELディスプレーを搭載したWindowsタブレットPCです。本体に加え、取り外し可能なカバー兼用日本語キーボードと、4096段階の筆圧検知に対応したスタイラスペンがセットになっています。

CPUにはインテルCore i5-1335Uを採用し、16GBメモリー（LPDDR5-5200）、512GB SSD（NVMe Gen3）を搭載。ビジネス用途はもちろん、クリエイティブ作業のサブ機として持ち出して使用するのにも十分なスペックを備えています。

注目の12.6型有機ELディスプレーは、解像度2560×1600ドット（WQXGA）、アスペクト比16:10という作業のしやすい広さを確保。色域はNTSC比108%と非常に鮮やかで、10点マルチタッチ機能による直感的な操作も可能です。

徳永さんいわく、本製品は昨年末の記事で紹介した入門向けの10.1型モデルと比較して、画面サイズ・性能ともに大幅に引き上げられた上位グレード仕様。特に有機ELの美しさと、標準付属の高性能ペンが最大の推しポイントと話します。

ペン入力が可能な高性能タブレットを探していた人にとって、強力な選択肢になりそうですね。

mouse M2-ICU01BK-Aの主なスペック ディスプレー 12.6型 有機ELパネル（2560×1600ドット、グレア、60Hz対応）

NTSC 108%、10点マルチタッチ CPU Intel Core i5-1335U（10コア/12スレッド、最大4.6GHz） メモリー 16GB（LPDDR5-5200オンボード） ストレージ 512GB SSD（NVMe Gen3x4） グラフィックス インテル 統合 グラフィックス 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 インターフェース USB Type-C（3.2 Gen1、5Gbps、PD充電、画面出力対応）×2 キーボード 高精度タッチパッド付き83キー日本語キーボード ウェブカメラ 前面：500万画素、背面：1300万画素 バッテリー駆動時間 動画再生：約5時間、アイドル状態：約7時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約6.27W、最大時約45W、スリープ時約0.62W サイズ/重量 285.7（W）×183.9（D）×8.9（H）mm/約1.26kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 17万9800円

メーカー品質の整備済みパソコンが始動！ GWセールも見逃せない

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、新たな施策として「マウス整備済みパソコン」の取り扱いを開始します。これはメーカーで厳格な検査・整備を行なった高品質なリユースパソコンを店頭販売するもので、在庫限りの一点もの。詳細は特設サイトでも確認できます。

徳永さんによると、展示機や返品された個体を修理点検したものが中心で、外観ランクも明確に提示されているため安心して購入できるとのこと。こまめに店頭を覗けば、思わぬ掘り出し物に出会えるかもしれません。

また、5月28日までの期間は「ゴールデンウィークセール」を実施中です。徳永店長のイチオシは、店頭価格36万9800円の「NEXTGEAR EG-A7G70/EX」。Ryzen 7 7800X3Dと最新のRTX 5070を搭載したモンスター級のゲーミングPCです。

さらにこのモデルは、ケースのガラスパネルを「ステルス⇔クリア」に切り替えられる最新の「クリアシフトシステム」を搭載しているのも大きな特徴。そのほかのお買い得モデルも多数用意されているので、詳細はセール特設サイトをチェックしてみてください！