あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第92回

MagSafe対応 スマホ冷却クーラー「COOL STRIKE」

俺は人前でこれを付けられるゼ！猛暑にスマホを冷やしまくる「COOL STRIKE」

2025年08月15日 17時00分更新

文● 松永／小林／ASCII　編集⚫︎ASCII

MagSafe対応 スマホ冷却クーラー「COOL STRIKE」

　夏の暑さに加え、重ためのゲームや長時間の動画視聴をしていると、次第にスマホが熱を帯びていきます。スマホ本体が熱くなるだけでなく、動作が重くなったりバッテリーの消耗が激しくなるなど、使い続けるには困る場面も少なくありません。

　そんなときに便利なのが、ユニークのMagSafe対応スマホ冷却クーラー「COOL STRIKE」。ファンとペルチェ素子を組み合わせたアクティブ冷却方式で、スマホの熱をしっかり抑えてくれるアイテムです。しかも見た目もユニークで、ガジェット好きをくすぐるデザイン！　思わず手にとってみたくなるアイテムです。

【目次】この記事で書かれていること：

COOL STRIKEのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
　1）ガジェット好きをくすぐる面白デザイン
　2）MagSafe非対応スマホでもOK
　3）試しやすい価格3278円

購入時に注意したい2つのポイント
　1）オン／オフの切り替えができない
　2）冷えすぎる、冷却の調整機能もなし

まとめ
詳細スペック情報

