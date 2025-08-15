あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第92回
MagSafe対応 スマホ冷却クーラー「COOL STRIKE」
俺は人前でこれを付けられるゼ！猛暑にスマホを冷やしまくる「COOL STRIKE」
2025年08月15日 17時00分更新
夏の暑さに加え、重ためのゲームや長時間の動画視聴をしていると、次第にスマホが熱を帯びていきます。スマホ本体が熱くなるだけでなく、動作が重くなったりバッテリーの消耗が激しくなるなど、使い続けるには困る場面も少なくありません。
そんなときに便利なのが、ユニークのMagSafe対応スマホ冷却クーラー「COOL STRIKE」。ファンとペルチェ素子を組み合わせたアクティブ冷却方式で、スマホの熱をしっかり抑えてくれるアイテムです。しかも見た目もユニークで、ガジェット好きをくすぐるデザイン！ 思わず手にとってみたくなるアイテムです。
【目次】この記事で書かれていること：
・製品を購入する3つのメリット
1）ガジェット好きをくすぐる面白デザイン
2）MagSafe非対応スマホでもOK
3）試しやすい価格3278円
・購入時に注意したい2つのポイント
1）オン／オフの切り替えができない
2）冷えすぎる、冷却の調整機能もなし
