夏の暑さに加え、重ためのゲームや長時間の動画視聴をしていると、次第にスマホが熱を帯びていきます。スマホ本体が熱くなるだけでなく、動作が重くなったりバッテリーの消耗が激しくなるなど、使い続けるには困る場面も少なくありません。

そんなときに便利なのが、ユニークのMagSafe対応スマホ冷却クーラー「COOL STRIKE」。ファンとペルチェ素子を組み合わせたアクティブ冷却方式で、スマホの熱をしっかり抑えてくれるアイテムです。しかも見た目もユニークで、ガジェット好きをくすぐるデザイン！ 思わず手にとってみたくなるアイテムです。