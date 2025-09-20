あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第128回
CIO「NovaPort SOLOⅡ 65W1C」
こんなに小さくて65W 世界最小級の急速充電器NovaPort SOLOⅡ 65W1C
2025年09月20日 17時00分更新
「これは確かに小さい！」。初めて手に取ったとき、声に出てしまいました。CIO「NovaPort SOLOⅡ 65W1C」は、65Wの出力を持ちつつ非常にコンパクトなUSB ACアダプターです。
筆者もノートPC用に65WのACアダプターは持ち歩いていますが、この倍くらいのサイズの製品です……。というわけで、荷物を減らしたくていろいろ探しているときに本製品を見つけたのです。
重量は約79g。しかも、手のひらの中にすっぽり収まるコンパクトさでありながら、最大65W出力に対応。大半のノートPCをしっかり充電できるパワーを持ちつつ、このサイズと軽さに収めている本製品を詳しく見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
「NovaPort SOLOⅡ 65W1C」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）65W充電器としては最小級なのは間違いない
2）折りたたみプラグ＋シボ加工で使いやすさも◎
3）人気上昇中のCIOブランドの安心感
購入時に注意したい2つのポイント
1）ポートは1つのみ シンプルなのはいいことだが……
