「これは確かに小さい！」。初めて手に取ったとき、声に出てしまいました。CIO「NovaPort SOLOⅡ 65W1C」は、65Wの出力を持ちつつ非常にコンパクトなUSB ACアダプターです。

筆者もノートPC用に65WのACアダプターは持ち歩いていますが、この倍くらいのサイズの製品です……。というわけで、荷物を減らしたくていろいろ探しているときに本製品を見つけたのです。

重量は約79g。しかも、手のひらの中にすっぽり収まるコンパクトさでありながら、最大65W出力に対応。大半のノートPCをしっかり充電できるパワーを持ちつつ、このサイズと軽さに収めている本製品を詳しく見ていきましょう。

