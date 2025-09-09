もうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】CIO「絡まりにくいスパイラルシリコンケーブル CtoC」

日本発のテクノロジーブランドCIOから、便利でスタイリッシュなUSB-Cケーブルが登場しました。その名も 「柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C)」。

現在Amazonタイムセール対象で、通常価格2,180円 → 1,980円に！

さらに、495ポイント還元で実質もっとお得に手に入ります。

最大の魅力は「絡まりにくさ」

このケーブルの一番の特長は、なんといっても絡まりにくさです。

- 柔らかいシリコン素材採用

- 内蔵磁力で自然にコイル状にまとまる

- ケーブルバンド不要、バッグやデスク周りもすっきり

「いつもケーブルが絡まってイライラする…」という方に最適な1本です。

高性能だから妥協なし

絡まりにくさだけでなく、充電性能もデータ転送も優秀です。

- 最大240W対応 PD急速充電でスマホからノートPCまで高速充電

- 480Mbpsの高速データ転送（USB2.0準拠）で写真や動画もスムーズ

- iPhone、Galaxy、Google Pixelなど幅広いデバイスに対応

さらにCIO独自の30,000回折り曲げテストをクリア。耐久性も安心です。

CIOの安心保証付き

購入後も安心して使えるように、CIOの保証サービスが付帯。初期不良や動作不良があれば迅速に対応してくれます。

商品が開封済みの場合もありますが、それは品質検査のためであり、新品未使用品として問題ないとのこと。

今だけのチャンス！

- 絡まりにくいスパイラルシリコン構造

- PD急速充電＆データ転送対応

- Amazonタイムセール特価 ＋ ポイント還元

これだけの条件が揃うのはタイムセールの今だけ。在庫がなくなる前にぜひ手に入れてください！