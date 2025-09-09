このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第29回

もうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中

2025年09月09日 18時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】CIO「絡まりにくいスパイラルシリコンケーブル CtoC」

　日本発のテクノロジーブランドCIOから、便利でスタイリッシュなUSB-Cケーブルが登場しました。その名も 柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C)

　現在Amazonタイムセール対象で、通常価格2,180円 → 1,980円に！
さらに、495ポイント還元で実質もっとお得に手に入ります。

アマゾンでCIO 柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C)を入手

最大の魅力は「絡まりにくさ」

　このケーブルの一番の特長は、なんといっても絡まりにくさです。

- 柔らかいシリコン素材採用
- 内蔵磁力で自然にコイル状にまとまる
- ケーブルバンド不要、バッグやデスク周りもすっきり

　「いつもケーブルが絡まってイライラする…」という方に最適な1本です。

高性能だから妥協なし

　絡まりにくさだけでなく、充電性能もデータ転送も優秀です。

- 最大240W対応 PD急速充電でスマホからノートPCまで高速充電
- 480Mbpsの高速データ転送（USB2.0準拠）で写真や動画もスムーズ
- iPhone、Galaxy、Google Pixelなど幅広いデバイスに対応

　さらにCIO独自の30,000回折り曲げテストをクリア。耐久性も安心です。

CIOの安心保証付き

　購入後も安心して使えるように、CIOの保証サービスが付帯。初期不良や動作不良があれば迅速に対応してくれます。

　商品が開封済みの場合もありますが、それは品質検査のためであり、新品未使用品として問題ないとのこと。

今だけのチャンス！

- 絡まりにくいスパイラルシリコン構造
- PD急速充電＆データ転送対応
- Amazonタイムセール特価 ＋ ポイント還元

　これだけの条件が揃うのはタイムセールの今だけ。在庫がなくなる前にぜひ手に入れてください！

アマゾンでCIO 柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C)を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン