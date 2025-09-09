Amazonセール情報大紹介！ 第29回
もうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中
2025年09月09日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】CIO「絡まりにくいスパイラルシリコンケーブル CtoC」
日本発のテクノロジーブランドCIOから、便利でスタイリッシュなUSB-Cケーブルが登場しました。その名も 「柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C)」。
現在Amazonタイムセール対象で、通常価格2,180円 → 1,980円に！
さらに、495ポイント還元で実質もっとお得に手に入ります。
最大の魅力は「絡まりにくさ」
このケーブルの一番の特長は、なんといっても絡まりにくさです。
- 柔らかいシリコン素材採用
- 内蔵磁力で自然にコイル状にまとまる
- ケーブルバンド不要、バッグやデスク周りもすっきり
「いつもケーブルが絡まってイライラする…」という方に最適な1本です。
高性能だから妥協なし
絡まりにくさだけでなく、充電性能もデータ転送も優秀です。
- 最大240W対応 PD急速充電でスマホからノートPCまで高速充電
- 480Mbpsの高速データ転送（USB2.0準拠）で写真や動画もスムーズ
- iPhone、Galaxy、Google Pixelなど幅広いデバイスに対応
さらにCIO独自の30,000回折り曲げテストをクリア。耐久性も安心です。
CIOの安心保証付き
購入後も安心して使えるように、CIOの保証サービスが付帯。初期不良や動作不良があれば迅速に対応してくれます。
商品が開封済みの場合もありますが、それは品質検査のためであり、新品未使用品として問題ないとのこと。
今だけのチャンス！
- 絡まりにくいスパイラルシリコン構造
- PD急速充電＆データ転送対応
- Amazonタイムセール特価 ＋ ポイント還元
これだけの条件が揃うのはタイムセールの今だけ。在庫がなくなる前にぜひ手に入れてください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第28回
トピックス人気のトラックボールマウスM575の新モデルがAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第27回
トピックスiPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！Amazonタイムセール
-
第26回
トピックス【大人気】Anker MagSafe対応スマホリングが21％OFF！Amazonタイムセール
-
第25回
トピックスコスパ最強のApple Watch SE（第2世代）がAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第24回
トピックス【買い替えのチャンス】写真・動画をまとめて保存できる「おもいでばこ」がAmazonタイムセールで10%OFF！
-
第23回
トピックスパナソニックのエネループがAmazonタイムセール！通常2,180円→1,960円で買えるチャンス
-
第22回
トピックス【コスパ抜群】バッファローWi-Fi 6ルーターがAmazonタイムセールで5,650円！
-
第21回
トピックスタッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが今だけ2864円【Amazonタイムセール】
-
第20回
トピックスPS5通常版も値下げ！ デジタル・エディションが14％OFFの大特価【Amazonタイムセール】
-
第19回
トピックスピタッと貼れる！お風呂で使える防水スピーカー「CIO Portable Bath Speaker」が10％オフ【Amazonスマイルセール】
- この連載の一覧へ