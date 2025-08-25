位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」の公式X（Twitter）にて8月25日、新シーズンの予告PVが公開された。

そこでは3体のポケモンがそれぞれ変化するシルエットが映っており、なかでも「メガメタグロス」が来ると話題に。

ユーザーからは「メガメタグロスまじかあああ！」「個体値98、いつでもいけます！」「ポケモンGOで一番ガチる時が来た」と大盛り上がり。

ほか2体については、イーブイ（キョダイマックスのすがた）と、ケルディオ（かくごのすがた）と見られている。

新シーズンは2025年9月2日～12月2日までとのこと。来たる日に備えよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）