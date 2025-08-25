「ポケモンGO」メガメタグロスついに登場へ 予告のシルエットにファンざわざわ
2025年08月25日 12時10分更新
位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」の公式X（Twitter）にて8月25日、新シーズンの予告PVが公開された。
そこでは3体のポケモンがそれぞれ変化するシルエットが映っており、なかでも「メガメタグロス」が来ると話題に。
ユーザーからは「メガメタグロスまじかあああ！」「個体値98、いつでもいけます！」「ポケモンGOで一番ガチる時が来た」と大盛り上がり。
ほか2体については、イーブイ（キョダイマックスのすがた）と、ケルディオ（かくごのすがた）と見られている。
新シーズンは2025年9月2日～12月2日までとのこと。来たる日に備えよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
