まるで水風船？「ポケモンレジェンズ Z-A」メガウツボット参戦決定 「めちゃ可愛い」「ツルで口を縛る理由がかわいそう」
2025年08月22日 11時40分更新
ポケモンは8月22日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に新登場する「メガウツボット」に関する情報を公開した。
これは、「甘くいざなう建物事件」と称したホラーっぽい画像で予告されていた件。プレミア公開された映像では、ボロボロの洋館を探索する2人の実況が映され、最後にネタバラシとして「メガウツボット」の仕業でしたーとコメディ風に締めくくられる。
また、公式から追加でメガウツボットの特徴や紹介映像も公開。メガシンカのエネルギーにより体内で大量の溶解液を作り出したウツボットは、自分の喉元をツルで縛って噴き出すのを防止しているという。
そのため通常のウツボットのように「待ち」の姿勢ではなく、自ら獲物を仕留めに行く好戦的なスタイルになるとのこと。
映像では「ぽよんぽよん」と音を出しながら跳ねるようにむしポケモンを追いかけるメガウツボット。大量の溶解液を一気に解放することで、複数の相手にダメージを与えられる大技も確認できた。
この発表にユーザーは「え、めっちゃ可愛い」「まるで水風船」「追いかける絵が凄いシュール」と好評の声。また、「ツルで口を縛る理由がかわいそう」「苦しいだろうに…この子とってもいい子やん」など、メガシンカで制御できないほど作られた溶解液を頑張ってこらえている図に同情する声も。
発売まで新たなメガシンカポケモンが発表される可能性が高まった今回の発表。今後もどんなポケモンが登場するのか、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
開発：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2025年10月16日
価格：
本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）
Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）
アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）
CERO：A（全年齢対象）
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※ゲーム画面はすべて開発中のものです。
※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。
