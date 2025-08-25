このページの本文へ

最大30％還元！ PayPay自治体キャンペーン追加【2025年9月分】

2025年08月25日 15時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

PayPayのロゴ

　PayPayのポイント還元率が大幅アップする「PayPayであなたの街を応援しよう！」キャンペーン。2025年9月開始分の参加自治体が追加されました。

　気になる還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道・東北

●北海道

北広島市「きたひろキャッシュレス決済キャンペーン！最大30％戻ってくる！」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分
対象店舗：北海道北広島市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：500ポイント
・期間あたり：2000ポイント

●山形県

酒田市「家計とお店を応援！酒田のお店で最大10％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分
対象店舗：山形県酒田市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

中部

●長野県

須坂市「須坂市のお店を応援！キャッシュレスポイント還元キャンペーン」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分
対象店舗：長野県須坂市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

●三重県

松阪市「生活支援！最大15％ポイント還元キャンペーンin松阪」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分
対象店舗：三重県松阪市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：8000ポイント

中国

●山口県

阿武町「阿武町物価高騰対応生活支援！最大20%戻ってくるキャッシュレスキャンペーン」

開催期間：2025年9月1日0時〜10月31日23時59分
対象店舗：山口県阿武町内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：5000ポイント
・期間あたり：5000ポイント

