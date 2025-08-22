超ビッグ！5日間限定“キングバーガー”はハワイ＆チーズで攻め【ロッテリア】

ロッテリアは8月27日から8月31日までの期間限定で「ロッテリア 肉（29）の日」を開催する。

今月は5日間！ロッテリアの肉の日

ロッテリアは毎月“肉の日”にあわせて、ビッグサイズばバーガーを押し出したキャンペーンを実施している。



8月は「ロッテリア 肉（29）の日」を8月27日から5日間開催。期間中、ボリューム満点なハワイアンバーガーなどキングサイズの商品を特別価格で提供する。

「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」（1290円）は、贅沢に3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。

また、牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、とろ～りチーズソースをトッピングした「キング 絶品チーズバーガー」（1390円）も同時に発売する。

新商品だってビッグに食べたいっ

「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」は、7月30日からスタートしたハワイフェアの「BBQパイン絶品チーズバーガー」をアレンジしたもの。新登場の期間限定のメニューもこのボリューム感で食べられるのは嬉しい！



土日を含む5日間あるので、1ヶ月頑張った自分へのご褒美に、超ビッグなバーガーはいかが？

（※文中の価格はすべて税込）