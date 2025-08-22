禁断の旨辛"でかバーガー”が登場！ガブッと大口な「ビッグマウス」新作【本日発売】

バーガーキングは8月22日から、大人気シリーズ「ビッグマウス」の新作「インフェルノ」を期間限定で発売します。

▲ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー 単品1490円、セット1790円

「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚にスモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ4枚を重ねたボリューム満点の一品です。

唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」に、さらに燻製辛口ガーリックフレークで仕上げています。

▲チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー 単品1290円、セット1590円

「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼きのビーフパティに、鶏むね一枚肉を使用した新開発チキンパティを組み合わせています。

7種類のスパイスで仕上げたチキンに、スモーキーな「ブルズアイBBQソース」と特製チーズソースを合わせ、さらに燻製辛口ガーリックフレークで香ばしくスパイシーに仕上げています。

どちらもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付くセットメニューを用意しています。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となり、一部店舗では取り扱いがありません。

辛い物好き必見！

直火焼きビーフに燻製ガーリックとスパイシーソースを重ねたインフェルノシリーズは、辛さにしっかりとパンチがあり、まさに辛党向けといえる本格バーガーではないでしょうか。

ガツンとした辛味と肉の旨味が一体になって、食べているうちに汗をかきそう。辛いもの好きな人はぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。