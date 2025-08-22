「極厚牛タン」が食べ放題に！90分制、A4ランク和牛も好きなだけ食べられるぞ

焼肉の和民は8月27日から29日の3日間、「焼肉の日特別企画」を開催し、「極厚牛タン」を対象のコースに加えます。

「極厚牛タン」が食べ放題に加わる！

「焼肉の和民」ではアラカルトメニューのほか、焼肉食べ放題コースを複数用意しています。

今回の企画では、人気商品「極厚牛タン」が期間限定で食べ放題「WAGYUコース」（6028円）の対象メニューに追加されます。



WAGYUコースでは定番焼肉の他、A4ランクの和牛も90分制で食べ放題できます。期間中は、この食べ放題メニューに厚切りジューシーな「極厚牛タン」が加わります。



さらに、通常660円の単品「極厚牛タン」が29％オフの特別価格468円で提供されます。注文制限はなく、好きなだけ注文できます。



対象は全国の「焼肉の和民」20店舗で、仕入れ状況によっては内容が変更になる場合があります。

■焼肉の日特別企画

（1）「極厚牛タン」を期間限定で「WAGYUコース」の食べ放題メニューに追加

「WAGYUコース（90分）」……大人6028円、小学生高学年半額、小学生低学年1100円、幼児無料



（2）通常1枚あたり660円の単品「極厚牛タン」を、468円に値下げ（29％オフ）

※注文制限はなく、何皿でも注文可能

・対象店舗：全国の「焼肉の和民」 20店舗

大鳥居駅前店／横浜店／大和八木南口駅前店／川越東口クレアモール店／錦糸町南口駅前店／王子店／名駅店／なんば店／国分寺南口店／朝霞台駅前店／

東岡崎駅前店／川西能勢口駅前店／本山駅前店／明石駅前店／調布南口店／小野店／梅田茶屋町店／志村坂上店／池袋東口店／亀有駅前店

・対象期間：8月27日～29日

極厚牛タンをおトクに楽しむ3日間！

焼肉の日にちなんだ特別企画で、普段よりもお得に極厚牛タンを味わえるのは魅力的です。食べ放題でがっつり楽しむのもよし、単品で手軽に味わうのもよし。焼肉好きには見逃せない3日間になりそうです！

※価格は税込み表記です。