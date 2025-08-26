歓喜！世界に評価されるイタリアンの味がファミマに！「ラ・ビスボッチャ」監修商品が再び

ファミリーマートは「ラ・ビスボッチャ」監修商品3種を8月26日から全国で販売する。

「ラ・ビスボッチャ」監修第二弾！今回は商品も増えるぞ

ファミリーマートではイタリアンレストランの名店「ラ・ビスボッチャ」とコラボレーションし、2022年4月に監修商品「トマトとにんにくのパスタ」を一部地域限定で発売したところ好評だったという。



今回は第2弾として「完熟トマトとベーコンのパスタ」、「チキン香草焼きとトマトパスタ」、「ナッツとフルーツのカッサータ（イタリアンチーズケーキ）」の3種類を発売する。

▲「完熟トマトとベーコンのパスタ」（578円）

発売地域：全国（沖縄県を除く）

トマトの旨みとフレッシュ感を存分に感じられるベースソースに、豚や鶏の旨みで奥深さを加えた贅沢なパスタ。ソースと相性の良い2.2㎜の太麺を使用し、燻しベーコンとペコリーノチーズをトッピングすることで、さらに風味豊かに仕上げている。

▲「チキン香草焼きとトマトパスタ」（320円）

発売地域：全国

バジル・オレガノ・ローズマリーなどの香りをきかせたチキンの香草焼きに、トマトのソースとショートパスタを合わせたおかずにもおつまみにもピッタリな商品。ソースには玉ねぎやにんにく、チーズを使用し、コクのある味わいに仕上げている。

▲「ナッツとフルーツのカッサータ（イタリアンチーズケーキ）」（278円）

発売地域：全国（沖縄県を除く）

生クリームとクリームチーズを合わせたムースに、ローストアーモンドとクランベリーを混ぜ込み、さらにレモン果汁を入れることで、夏場でも最後までさっぱり爽やかに楽しめる商品に仕上げている。

東京・広尾に構える名店「ラ・ビスボッチャ」

「ラ・ビスボッチャ」は東京・広尾で1993年に創業したイタリアンレストラン。本場さながらのシンプルでダイナミックな料理で人気を集めており、世界的なレストラン予約サイトで受賞するなど、様々な受賞歴がある。

リリースによると、「ラ・ビスボッチャ」井上裕基料理長は今回のファミリーマートの監修商品について「どれも“ビスボッチャらしさ”をどれだけ表現できるかに拘り開発した商品」であるとコメント。



ファミリーマートで2022年に監修商品のパスタを販売した際には、イタリア人のお客さんから「ソースだけでも継続して販売してほしいと」と要望があったことを紹介し、「今回もそう言ってもらえるようにトマトのパスタであれば、しっかりと濃縮されたトマトの旨味が口の中一杯に広がり“トマトを食った感”が存分に感じられる仕上がりになっています」と、自信を見せている。

どれも試したい〜！

それぞれの「ビスボッチャらしさ」がどのように表現されているか気になる3つの商品。第一弾で「ソースだけでも販売してほしい」と言われるくらい人気だったパスタがまた食べられるのは嬉しい！この機会を逃さないよう、ファミマをチェックしておこう。

（※文中の価格はすべて税込）