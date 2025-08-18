謎肉もカニカマも巨大化！ カップヌードル「ビッグ」4品がリニューアル

日清食品は8月下旬から順次、「カップヌードル ビッグ」シリーズ4品をリニューアル発売します。価格は現行品と変わらずいずれも292円。

10年ぶりにリニューアル！ビッグサイズのカップヌードル

「カップヌードル ビッグ」は即席麺ブランド「カップヌードル」のビッグサイズ商品で、今回はリニューアルは10年ぶりです。

対象商品は「カップヌードル ビッグ」「カップヌードル カレー ビッグ」「カップヌードル シーフードヌードル ビッグ」「カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ」。

人気の「謎肉」は「大玉謎肉」に、カニカマは「大ぶりカニカマ」に進化します。見た目にもボリューム感が増し、それぞれ食べ応えのある仕上がりにしたと言います。



■カップヌードル ビッグ

しょうゆベースのオリジナルスープに、メンマの風味をアクセントとして加えています。具材には「大玉謎肉（大豆たん白入り豚ミンチ）」、たまご、エビ、ミンチポーク、ネギを使用し、具材全体をおよそ15％増量しました。



■カップヌードル カレー ビッグ

ポークや野菜のうまみが溶け込んだ濃厚なカレースープが特徴です。具材は「大玉謎肉」、ポテト、ニンジン、タマネギ、ネギで、具材全体をおよそ15％増量しています。



■カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

あさりや野菜のうまみを効かせたシーフードスープに紅しょうがを合わせています。具材は「大ぶりカニカマ」、キャベツ、イカ、たまご、ネギで、具材全体をおよそ14％増量しました。



■カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

トマトの甘みと酸味に、チリペッパーやスパイスをきかせたチリトマトスープが特徴です。具材は「大玉謎肉」、トマト、キャベツ、コーン、インゲンで、具材全体をおよそ37％増量しました。

具材が最大37％増量！

具材のボリュームがしっかり増えているので、名前の通り「ビッグ」を実感できそうです。特にチリトマトヌードルはおよそ37％増量ということで、がっつり食べたいときにぴったり！



なお、価格は現行品と変わらないのと、麺重量も従来の85gで変わりありません。



定番の味がさらに食べ応えアップして楽しめるのは嬉しいですね。

※価格は税込み表記です。