このページの本文へ

8月下旬から発売

謎肉もカニカマも巨大化！ カップヌードル「ビッグ」4品がリニューアル

2025年08月18日 18時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　日清食品は8月下旬から順次、「カップヌードル ビッグ」シリーズ4品をリニューアル発売します。価格は現行品と変わらずいずれも292円。

10年ぶりにリニューアル！ビッグサイズのカップヌードル

　「カップヌードル ビッグ」は即席麺ブランド「カップヌードル」のビッグサイズ商品で、今回はリニューアルは10年ぶりです。

　対象商品は「カップヌードル ビッグ」「カップヌードル カレー ビッグ」「カップヌードル シーフードヌードル ビッグ」「カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ」。

　人気の「謎肉」は「大玉謎肉」に、カニカマは「大ぶりカニカマ」に進化します。見た目にもボリューム感が増し、それぞれ食べ応えのある仕上がりにしたと言います。

■カップヌードル ビッグ

　しょうゆベースのオリジナルスープに、メンマの風味をアクセントとして加えています。具材には「大玉謎肉（大豆たん白入り豚ミンチ）」、たまご、エビ、ミンチポーク、ネギを使用し、具材全体をおよそ15％増量しました。

■カップヌードル カレー ビッグ

　ポークや野菜のうまみが溶け込んだ濃厚なカレースープが特徴です。具材は「大玉謎肉」、ポテト、ニンジン、タマネギ、ネギで、具材全体をおよそ15％増量しています。

■カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

　あさりや野菜のうまみを効かせたシーフードスープに紅しょうがを合わせています。具材は「大ぶりカニカマ」、キャベツ、イカ、たまご、ネギで、具材全体をおよそ14％増量しました。

■カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

　トマトの甘みと酸味に、チリペッパーやスパイスをきかせたチリトマトスープが特徴です。具材は「大玉謎肉」、トマト、キャベツ、コーン、インゲンで、具材全体をおよそ37％増量しました。

具材が最大37％増量！

　具材のボリュームがしっかり増えているので、名前の通り「ビッグ」を実感できそうです。特にチリトマトヌードルはおよそ37％増量ということで、がっつり食べたいときにぴったり！

　なお、価格は現行品と変わらないのと、麺重量も従来の85gで変わりありません。

　定番の味がさらに食べ応えアップして楽しめるのは嬉しいですね。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧