SNKの『タッチダウンフィーバー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で配信決定！
ハムスターは1月7日、Nintendo Switch向けに『アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー』を、Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー』を配信すると発表。配信日は2026年1月8日、価格は「アーケードアーカイブス」版は838円／「アーケードアーカイブス2」版は1100円となる。
また、PlayStation 4版『アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー』およびPlayStation 5版『アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー』は、2026年1月13日に配信予定。価格は、PlayStation 4版は837円／PlayStation 5版は1100円だ。
『タッチダウンフィーバー』は、1987年にSNKから発売されたスポーツゲーム。ボタン連打で前へ前へ！ とても簡単な操作でアメリカンフットボールのアツい攻防を堪能できる。100種類以上のフォーメーションから最適なものを自動で選択してくれるため、細かい戦略が分からない初心者でも熱中できるゲームデザインが特徴だ。
■2026年1月8日の「アーケードアーカイバー」は『タッチダウンフィーバー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月8日は「タッチダウンフィーバー特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第578回 アーケードアーカイバー タッチダウンフィーバースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー
アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー
ジャンル：スポーツゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：
Switch：2026年1月8日
PS4／PS5：2026年1月13日
XSX|S：2026年1月8日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～4人
※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。
