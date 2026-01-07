ハムスターは1月7日、Nintendo Switch向けに『アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー』を、Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー』を配信すると発表。配信日は2026年1月8日、価格は「アーケードアーカイブス」版は838円／「アーケードアーカイブス2」版は1100円となる。

また、PlayStation 4版『アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー』およびPlayStation 5版『アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー』は、2026年1月13日に配信予定。価格は、PlayStation 4版は837円／PlayStation 5版は1100円だ。

『タッチダウンフィーバー』は、1987年にSNKから発売されたスポーツゲーム。ボタン連打で前へ前へ！ とても簡単な操作でアメリカンフットボールのアツい攻防を堪能できる。100種類以上のフォーメーションから最適なものを自動で選択してくれるため、細かい戦略が分からない初心者でも熱中できるゲームデザインが特徴だ。

■2026年1月8日の「アーケードアーカイバー」は『タッチダウンフィーバー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月8日は「タッチダウンフィーバー特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第578回 アーケードアーカイバー タッチダウンフィーバースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー

アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー

ジャンル：スポーツゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：

Switch：2026年1月8日

PS4／PS5：2026年1月13日

XSX|S：2026年1月8日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～4人

※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。