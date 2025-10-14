SNKは10月12日、NEOGEOプレミアムセレクションの第二弾タイトルとして、対戦格闘ゲーム『風雲スーパータッグバトル』のPC（Steam）版を配信。価格は2980円だ。

1996年に同社からアーケード向けにリリースされた『風雲スーパータッグバトル』は、前作『風雲黙示録』の個性豊かなキャラクターたちが2人1組でタッグを組み、戦略性とスピード感あふれるタッグバトルを繰り広げる2D格闘対戦ゲーム。

オリジナルのグラフィックや操作感はそのままに、ロールバック方式のネットコードを採用した快適なオンライン対戦を実現。9人まで参加可能なオンラインロビー、観戦モード、シングル＆ダブルエリミネーションなど人気のオンライン機能に加え、4人同時プレイも可能となっており、より盛り上がる対戦環境でゲームを楽しめる。

トレーラー

https://youtu.be/L6a3kYXhSnQ

ゲームの特徴

【CHARACTERS】

最強仕様のボスキャラクター2体を含めた総勢12体が集結！

前作『風雲黙示録』に登場した8体に新キャラのロサとキム・スイルの2体が加わり、さらにボスキャラクター性能の「真・獅子王」と「邪頭（ジャズウ）」の2キャラも参戦！

※ボスキャラ選択時はシングルバトルのみ。

【ONLINE BATTLE】

快適なオンライン対戦に加え4人同時プレイも可能に！

ロールバック方式ネットコードによる快適なオンライン対戦の実現に加え、さらには当時一部の筐体でしかプレイできなかった4人同時プレイも再現。9人まで同時に参加できるロビーや大会形式が選べるトーナメントモードも実装している。最強のタッグチームを見つけ出して戦いに挑もう。

【NEW FEATURES】

『風雲スーパータッグバトル』を存分に楽しむための追加要素も！

移植にあたりトレーニングモードを大幅強化。当たり判定表示やスピード調整機能を使ってキャラクター対策や高難度コンボの練習に活用しよう。また、サウンドトラックを再生できるジュークボックス機能やさまざまな難易度の実績チャレンジなどシングルプレイでも『風雲スーパータッグバトル』を楽しめる新要素が満載だ。

ローンチディスカウント25％オフセールを実施中！

2025年10月19日まで、リリース記念として期間限定で本作をお得に購入できるセールを実施中。この機会にぜひゲットしてみてはいかがだろうか。

■セール期間：2025年10月12日2時～10月19日2時

■価格：2980円 ⇒ 2235円

【ゲーム情報】

タイトル：風雲スーパータッグバトル

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2025年10月12日）

価格：2980円

プレイ人数：1～4名（オフライン）／1～9名（オンライン）

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ ©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.