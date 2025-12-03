1987年にリリースされたシューティングゲーム

SNKの『バミューダトライアングル』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で12月4日に配信決定！

文●ミヤザキ／ASCII

　ハムスターは12月3日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス バミューダトライアングル』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 バミューダトライアングル』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

　配信日は2025年12月4日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。

　『バミューダトライアングル』は1987年にSNKから発売されたシューティングゲーム。時空戦闘艦ZIGを操縦し、人類の歴史を侵略しようとする正体不明の敵に立ち向かう。

　現在から過去へ、移りゆく時代とともに変わっていく戦争。戦艦をパワーアップさせ、どんな時代でも勝ち残れる強さを手に入れよう。

■2025年12月4日の「アーケードアーカイバー」は『バミューダトライアングル』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年12月4日は「バミューダトライアングル特集」。

　ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第573回 アーケードアーカイバー バミューダトライアングルスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス バミューダトライアングル
　　　　　アーケードアーカイブス2 バミューダトライアングル
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
　アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
　アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年12月4日
価格：
　アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
　アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス バミューダトライアングル』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 バミューダトライアングル』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

