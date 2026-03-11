ハムスターは3月11日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに『アケアカNEOGEO ガッポリン』を、同社が運営する「アケアカNEOGEO」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は2026年3月12日、価格はSwitchが838円／PS4が837円だ。

『ガッポリン』は、1997年にビデオシステムが開発したブロックくずしゲーム。ブロックくずしのブロックにあたる敵キャラクターは、同じ色同士が隣りあうとくっついてひとつになる。たくさんつなげて大きくしたあとに倒せば、高得点とアイテムを得ることが可能。ぜひとも狙ってみよう。

■2026年3月12日の「アーケードアーカイバー」は『ガッポリン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年3月12日は「ガッポリン特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第588回 アーケードアーカイバー ガッポリンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アケアカNEOGEO ガッポリン

ジャンル：ブロックくずしゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4

配信日：2026年3月12日

価格：Switch 838円／PS4 837円

プレイ人数：1～2人

