ファミマ、ぼんご監修「大きなおむすび」ごはんも具も1.5倍の“肉そぼろ”も

ファミリーマートは8月26日から順次、名店監修によるおむすびシリーズ「シンおむすび二刀流」を全国の店舗で発売します。

今回は、おにぎり専門店「ぼんご」が監修した“進化系”の大きなおむすび2種類と、肉の老舗「柿安」が監修した“新贅沢”なおむすび2種類が登場します。

▲ぼんご監修 大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ 298円

発売日：8月26日

定番手巻おむすびのおよそ1.5倍のサイズで仕立てられた一品です。人気具材の「鮭マヨネーズ」に「生たらこ」を組み合わせ、柚子こしょうを効かせた爽やかな味わいと魚卵のコクが特徴です。

▲ぼんご監修 大きなおむすび 肉そぼろ（卵黄ソース） 320円

発売日：9月2日

牛と豚の挽き肉を甘辛く味付けし、卵黄ソースを組み合わせたおむすびです。こちらの商品は3月にも販売しており、前回よりもごはんも具量も1.5倍に増量しています。さらに、味付けも甘辛く変更し、ごはんをより美味しく感じられる仕立てに変更します。

▲柿安監修 牛すき 278円

発売日：8月26日

国産黒毛和牛を秘伝のタレで炊き上げたすき焼き風のおむすびです。すき焼麩・玉ねぎ、ねぎエキスも一緒に炊き上げることで野菜の旨味が加わり、深い味わいを手軽に味わえるおむすびに仕上げています。

▲柿安監修 海老マヨネーズ 258円

発売日：9月2日

「柿安ダイニング」の看板メニューをイメージしたおむすびです。衣を付けて揚げた海老に、コンデンスミルクや三温糖を使った甘めのマヨソースを合わせ、甲殻類の旨みを感じるピラフで包んだ洋風の味わいです。

贅沢かつ豪快！

専門店らしい味わいと満足感を、コンビニで手軽に楽しめるおにぎりが登場。鮭とたらこの豪華な組み合わせや黒毛和牛を使ったすき焼きなど、それぞれ個性のある仕上がりで、普段のおむすびよりも少し特別感を味わいたい時に選びたくなります。

※価格は税込み表記です。