豚ハラミ120gをドーン！迫力の「ホルモン焼丼」が肉めしのお店に

「肉めし岡もと」は8月27日から、期間限定メニュー「ホルモン焼丼」と「ホルモン焼定食」を発売します。

▲ホルモン焼丼 979円

▲ホルモン焼定食 1089円

「ホルモン丼」「牛もつカレー」に続くホルモンメニュー第3弾で、今回は濃厚な味噌だれではなく、塩だれでさっぱりと仕上げています。

豚ハラミ120gを割り下とかえしで柔らかく煮込み、キャベツと炒め合わせることで、暑い時期でも食べやすいさっぱりとした味わいになっています。さらに赤味噌と唐辛子を合わせた辛味噌を加えれば、味変も楽しめます。

グランドメニューに

「牛すじ煮込みカレー」が仲間入り

▲牛すじ煮込みカレー 979円

▲特牛すじ煮込みカレー 1199円

また、8月25日からはグランドメニューに「牛すじ煮込みカレー」と「特牛すじ煮込みカレー」が新たに加わります。

割り下とかえしで丁寧に煮込んだ牛すじを特製カレーに盛り付け、スパイスの効いた奥深い味わいに仕上げています。

さっぱり塩だれ仕立て！

こってりした味噌だれとは違った軽やかな仕上がりが特徴の新作が登場。辛味噌を添えることで、しっかりとしたパンチのある味わいに味変も可能です。

キャベツと炒め合わせてあるので、暑い日にがっつり肉を食べたいけれど重すぎるのは避けたい、というときにもさっぱりと食べられそうです。



肉めし岡もとは、東京の新橋、御徒町を含む5店舗ほどを関東で展開しています。近くに店舗がある人はチェック！

※価格は税込み表記です。